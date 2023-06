Canadisk politi skal undersøge ubåds-ulykken

Selvom ligene af de fem, der var ombord på ubåden Titan, da den imploderede under vandet, stadig ikke er fundet, skal sagen alligevel undersøges grundigt.

Det oplyser politi-chef Kent Osmond fra Royal Canadian Mounted Police, som samtidig har nedsat en særlig enhed til netop det.

Deres eneste formål er at klarlægge, at ’intet kriminelt har fundet sted,’ forklarede Kent Osmond under et pressemøde.

’Vi vil nøje undersøge omstændighederne, der førte til disse dødsfald,' sagde Kent Osmond, ifølge Sky News.

Intet tyder på det endnu

Som det første har man derfor afhørt besætningen på ubådens følgeskib Polar Prince.

På nuværende tidspunkt er der dog intet, som tyder på, at der skulle ligge en kriminel handling bag ubådsulykken, fortæller politichefen.

’Vi er i gang med at afdække, hvorvidt det bliver nødvendigt at betræde den vej eller ej,’ siger Kent Osmond.

Det var en fjernstyret undervandsrobot, der torsdag aften fandt vragrester i det område nær Titanic, hvor ubåden Titan var meldt forsvundet.

Alt tydede derfor på, at fartøjet var imploderet på grund af det kraftige tryk på dybt vand.

- Vragresterne stemmer overens med et katastrofalt tab af tryk i kammeret, siger Mauger på et velbesøgt pressemøde i Boston torsdag aften klokken 21 dansk tid.

- Derpå gav vi straks familierne besked. Vi sender vores dybfølte kondolencer til familierne til dem, der var om bord, siger Mauger.