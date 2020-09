Canadisk toplæge: Brug maske når I kysser

'Sex er godt, sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.'

Sådan lød det fra Sundhedsstyrelsen i foråret, og i Danmark kan vi på trods af coronakrisen, stadig lette mundbindet og kysse vores udkårne i metroen.

Helt sådan lyder det ikke fra Canadas svar på Søren Brostrøm, Dr. Theresa Tam.

Det skriver CNN.

Maskekys

I et statement offentliggjort torsdag kommer Dr. Theresa Tam med flere bud på, hvordan canadierne kan dyrke sikker sex i en coronatid.

Det handler nemlig ikke kun om at undgå kønssygdomme, men også om at undgå smitte.

Af statementet fremgår det, at den sikreste form for sex er sex med sig selv.

Skulle man dog vælge at kaste sit lys på en ny partner, anbefaler myndighederne, at man 'opbygger et tillidsforhold' og anvender en maske, der dækker næse og mund.

Imens corona ikke smitter gennem sæd eller sekret, kan man nemlig pådrage sig virussen midt i et kys.

Fast partner OK

Anbefalingerne gælder dog kun, hvis man finder sig en ny eller skiftende partner under epidemien.

Dr. Theresa Tam skriver i øvrigt også, at det anbefales at begrænse indtaget af alkohol, så man er i stand til at holde sig fra en person med coronasymptomer - uanset hvor tiltrækkende han eller hun måtte være.