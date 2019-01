Carina efterlyser rednings-kvinde efter astma-anfald i bus

33-årige Carina Thygesen fra Ringkøbing leder med lys og lygte efter en sygeplejerske fra Aarhus, som for nylig var med til at redde hende under et voldsomt astma-anfald.

Carina befandt sig i en bus i Aarhus, da hun pludselig blev ramt af det alvorlige anfald.

- Jeg kunne ikke få luft og blev grebet af panik, da jeg var i en by, hvor jeg ikke kender nogen læger, fortæller Carina til Ekstra Bladet.

Mens kvinden fik tiltagende problemer med at trække vejret, forsøgte hun at få fat i en læge.

Kunne ikke nå hjem

- Jeg håbede i første omgang på, at jeg kunne nå hjem til Ringkøbing og få fat i vagtlægen der. Men det nåede jeg ikke. Så ringede jeg til min læge, som gav mig et nummer, så jeg kunne ringe akut til sygehuset i Skejby. Her gav de mig et andet nummer. Her kunne de heller ikke hjælpe mig umiddelbart, fortæller Carina.

Privatfoto

Den 33-årige kvinde nåede ikke at miste bevidstheden. For pludselig henvendte en af buspassagererne sig hende.

- Hun fortalte, at hun var sygeplejerske, og hun kunne godt se, at den var helt gal med mig. Så kvinden sørgede for at få tilkaldt en ambulance til mig. Jeg begyndte at græde, da hun hjalp mig. For jeg var ved at gå i panik over at være i en by, hvor jeg ikke kendte nogen læger.

Inden ambulancen nåede frem til Carina, sørgede andre passagerer for, at der blev skabt ro omkring hende i bussen.

Vil gerne sige tak

- Jeg fik sygeplejerskens navn, men det har jeg efterfølgende glemt på grund af den stressede situation. Jeg vil rigtig gerne sige tak til hende for hendes hjælp. Jeg skal til Aarhus om en måneds tid, og her vil jeg gerne have mulighed for at mødes med hende, siger Carina Thygesen.

Bussen gik fra Skejby 2. januar omkring klokken 12.

Carina blev indlagt og blev først udskrevet efter et døgn.