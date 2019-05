Carina er plus size-model: 'Nu er der sgu noget, jeg duer til'

Carina Thygesen er langtfra prototypen på en fotomodel, men det er hun ligeglad med. Hobbyen som plus-model har givet hende et ordentligt skud selvtillid

- Jeg var da hundehamrende nervøs ... ’Puh ha. Har jeg overhovedet lyst til det her?’ For var jeg pæn nok? Kunne jeg virkelig bruges til det her? Jeg var tæt på at aflyse flere gange, men gjorde det heldigvis ikke.

34-årige Carina Thygesen fra Ringkøbing var tæt på at få kolde fødder.

Måske var en amatørkarriere som fotomodel alligevel ikke noget for en kvinde på lidt over hundrede kilo og med lidt for korte ben til en ’rigtig’ modelkarriere.

Carina er en af de mange danskere, der har bosat sig i nummer 9. Foto: Anita Graversen

Men i 2012 overvandt Carina sig selv og sin egen generthed, da hun for første gang lod sig fotografere som plus size-model af en professionel fotograf.

- Dengang havde jeg det rigtig skidt med mig selv og mit udseende. Men en dag stødte jeg på en modelside på nettet. Og måske kunne model-billeder hjælpe på min manglende selvtillid, siger Carina.



Billederne endte med at blive meget bedre end forventet, og det gav hende pludselig blod på tanden.

Hviler i sig selv

- Jeg har haft det rigtig svært med mit udseende gennem hele mit liv. Men i dag kommer jeg ovenpå ved at tænke: Skide være med det! Det er sådan, jeg er, og sådan jeg ser ud. Sådan er det jo bare.

I dag hviler Carina endelig i sig selv. Som overvægtig fotomodel føler hun samtidig, at hun er med til at sende et vigtigt signal til omverdenen:

- Jeg udfordrer kropsidealerne ... Vi ser ud, som vi gør. Kan vi ændre på det? Måske ... Men hvorfor? Bare fordi nogle synes, at vi skal, er der jo absolut ingen grund til det.

- I dag SKAL man se ud på en bestemt måde. Vi skal være perfekte og have bestemte mål ... Mange går jo ned med flaget på den bekostning, og det duer bare ikke!



Carina fortæller, at hun blev mobbet gennem barndommen. Privatfoto

Det har Carina selv prøvet - på den hårde måde:

- Jeg blev mobbet gennem hele min barndom, på grund af hvordan jeg så ud. Jeg er jo også lettere rødhåret, og det gjorde det ikke ligefrem bedre.

I skolen blev Carina både slået, revet i og kaldt grim og tyk.

En ensom barndom uden veninder - dog med et enkelt pusterum i form af et kortvarigt ophold på et julemærkehjem.

Men det har amatørkarrieren som plus size-model heldigvis lavet om på.

Svært at sætte grænser

- Nu er der sgu noget, jeg duer til. Noget, som mit udseende kan bruges til. Og jeg har tilmed fået et kæmpe netværk.

Hvor går grænsen så som plus size-model?

- Det sværeste er at sige fra og sætte sine grænser ... Det gælder alt lige fra påklædning til negative kommentarer på Facebook.

- Jeg er blevet kaldt alt lige fra møgkælling til ord, der er værre, i personlige beskeder. Men de bliver slettet med det samme.

- Jeg får heldigvis stor opbakning fra både min mand og familie. De synes, det er positivt, at jeg tør skille mig ud fra mængden.



I 2012 overvandt Carina sig selv og sin egen generthed, da hun for første gang lod sig fotografere som plus size-model af en professionel fotograf. Foto: Anita Graversen

Carina fortæller, at hun er en størrelse 52.

- Men størrelse betyder intet, slutter hun.

Max Factor-covergirl

Carina er fritids-plus size-model, selv om hun i tidens løb har haft nogle enkelte lønnede job og billeder, der er blevet solgt som stockphotos ved internationale billedbureauer.

Tilbage i 2013 var Carina covergirl hos selveste makeup-firmaet Max Factor.

- Jeg vandt en konkurrence og fik lov til at være deres covergirl i en hel måned. Det var et kæmpe skulderklap, som jeg selvfølgelig er vildt stolt over.

Carina var i 2015 en del af Zara Pflügers udstilling 'You can leave your hat on' i Ølgod Kulturhus i Varde.



Blå bog Navn: Carina Thygesen, Ringkøbing. Opvokset i Farsø, Nordjylland



Alder: 34 år



Status: Gift med Flemming



Job: Ledig, bliver snart sygemeldt.



Drømmer om?: At stifte familie, få et arbejde og lave flere modelbilleder



Motto: ’Smil til verden, og verden smiler til dig’ Vis mere Luk

