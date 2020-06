Carl holder fest fredag aften: Flyt, hvis I ikke kan klare det

Fredag aften kan havnefronten på Island Brygge i den nordvestlige del af Amager minde om en amok-fest fra bulgarske Sunny Beach, et af Europas mest berygtede partyområder.

Men på grund af en virus, man snart ikke orker at skrive navnet på, fyrer mange unge den af til galopperende basrytmer under de i år varme hjemlige himmelstrøg.

Og det er ved at drive naboerne til vanvid, ikke bare i København, men også i bl.a. Aarhus og Aalborg, hvor folk med ønske om almindelig orden og nattesøvn er trætte. Af bas, skrig og skrål, pis og papir og pizzabakker.

Kraftig opfordring: Tag hensyn!

- Det er lidt af en udfordring for mit temperament, siger Annemarie Schrøder, genbo til den københavnske havnefest, der er eskaleret, mens udskænkningen i natklubber, barer og værtshuse af den unævnelige grund er begrænset.

De er med mig

- Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil til vandet og nyde solen, men jeg bor meget tæt på dem, som er derude. De er med mig, når jeg er i min lejlighed. Også nogle gange om natten, fordi man skal have vinduerne åbne, når det er så varmt.

Annemarie Schrøder har boet på Islands Brygge i 15 år. De seneste år er hun blevet nærmeste nabo til en havnefest, der påvirker tilværelsen i sommerhalvåret. Foto: Stine Tidsvilde

- De medbringer deres rytmebokse, som man ikke kan komme væk fra, siger Annemarie Schrøder, som har boet her i 15 år.

- De første mange år var det fredeligt og roligt. Nu er freden ovre, desværre, siger Annemarie Schrøder.

De unge mænd mener, at de har krav på at feste og støje, og hvis naboer som Annemarie ikke 'kan klare det', må de flytte længere ud af byen. Foto: Stine Tidsvilde

- Flyt

Men hvis ikke naboer som Annemarie kan lide lugten i bageriet, må hun finde et andet sted af bo, synes den 22-årige Carl, der fester ved molen et flaskekast fra Annemaries vinduer.

- Jeg bor selv i Indre By (Københavnsk bydel, red.) hvor der også er masser af larm, og det er bare noget, man er nødt til at leve med, når man bor herinde. Hvis ikke man kan klare det, må man flytte længere ud, siger Carl, der ikke ønsker sit efternavn i Ekstra Bladet.

Kammeraten Jakob Godtfredsen er enig.

Naboer ikke tæt på

- Vi skal have lov til at være unge, så længe vi er det. Der er ikke naboer tæt på her. Det er ikke ligesom Nordhavn (Et andet støjplaget københavnsk område, red). De (beboerne på Islands Brygge, red.) skal tænke på dengang, de var i de tidlige tyvere, opfordrer han.

Ud over støj, som også kommer fra visse unge mænd, der i fede biler gasser voldsomt op for at lave støj og dækafbrænding, er Annemarie Schrøder træt af griseriet.

- De sviner helt vildt meget. Det synes jeg næsten, er det mest kedelige. Det er affald fra deres mad. Papir, pizzabakker, alt muligt. Det bliver efterladt på græsset.

Fest i affald

Hun har i årevis tænkt på, at man kunne udføre et eksperiment.

- Der kommer hver dag nogle flinke mænd og fjerner affaldet, og så kan de (Festende unge, red.) starte forfra. Jeg har tit tænkt på, at hvis man lod alt deres svineri ligge, så kunne det være, at de fandt ud af, at det ikke er så smart. Men de kommer hver dag til et nyt rent grønt græs.

- Hvis man lod det ligge, kunne de se, hvad det er, de gør. Ingen sviner sådan hjemme. Ingen smider papir på gulvet hjemme eller lader pizzabakkerne ligge i sofaen. Det er der i hvert fald ikke så mange, der gør.

Umulig kamp

Selv om Annemarie Schrøder synes, at eksperimentet kunne være spændende, så tvivler hun på, at det virker.

- Det her en kamp, jeg ikke kan vinde. Aldrig nogensinde.

Landets politikredse har lovet, at man har fokus på generne, og ordensmagten gør allerede en indsats for at sætte skik på festerne. Og ikke kun, når folk ringer og klager.

Ifølge DR er antallet af anmeldelser om musik til ulempe i Danmark gennemsnitligt steget med 74 procent, hvis man sammenligner med de samme fire måneder i 2019.

I alt fik politiet sidste år 3192 anmeldelser, mens de i år har fået 5552 anmeldelser i samme periode.