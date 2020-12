Carl Mar: - Mænd er socialt handicappede

En bølge af MeToo-sager rullede igennem 2020. En konsekvens af, at kvinder er blevet bedre til at sige fra, og at mænd er socialt handicappede, lyder det fra sexolog

En lavine af MeToo sager rullede ud i herrens år 2020.

Frank Jensens fortid indhentede ham, hvorfor han måtte vinke farvel til sin magtfulde position som overborgmester af København.

Til gengæld scorede han sig en norminering som Årets nytårstorsk.

De mange MeToo-sager skal ifølge Carl-Mar Møller, der er sexolog og psykoterapeut, ses i et lys af magtforhold. Men ifølge den selverklærede junglemand er der også andre faktorer, der spiller ind.

- Manden har en seksualitet, der er noget mere dominerende, end det kvinden har. Han har et sexdrive, der kan være vanskeligt at styre. Og så er der det problem, at mænd tror, at de bare kan tage på kvinder.

- Heldigvis er kvinder blevet meget bedre til at sige fra end tidligere. Mændene er begyndt at opdage, at kvinden siger fra, og det er virkelig godt, siger Carl-Mar Møller.

Og den konsekvens fik Morten Østergaard at føle, der måtte se sine politiske drømme smuldre mellem fingrene på ham, som følge af håndteringen af Østergaards hånd på partikollegaen Lotte Rods lår.

Årets nytårstorsk: Morten Østerlår

En ny mand

Ifølge Carl-Mar Møller er den stereotype mandsrolle begravet. Den nye generation af mænd skal besidde flere hatte, er langt mere nuanceret, og hviler mere i sig selv.

- Den nye, unge generation er helt anderledes. Der er selvfølgelig stadig nogle, der holder fast i de gamle idealer. Men der er kommet nye værdier ind i mændenes verden.

- Mænd vil gerne være maskuline, følsomme og omsorgsfulde. Og så vil de være en god far. Mænd er meget blide og pivede. Meget sødere end da jeg var yngre. Mandens kvindelige sider er kommet meget tydeligere frem, siger han.

'Socialt handicappede'

Og det er godt, at mænd er blevet bedre til at ytre sig, fordi mange mænd ifølge Carl-Mar Møller lider under sociale mangler, og det udmønter sig ofte i aggressiv adfærd.

- Det er helt klart mændene, der er socialt handicappede. De er bange for deres vrede og aggression, siger han.

Mænd skal blive bedre til at snakke om tingene, mener Carl-Mar Møller. Foto: Jørgen Sperling

Mange af de mænd, der før i tiden deltog på Carl-Mar Møller kursus, drak bajere, arbejdede hårdt og var lukkede som østers.

- I dag taler manden meget om tingene. Det kan jeg se på mine kurser, og det er skidegodt. Det er meget mere maskulint, og det kræver mod at sætte sig ned og tale om tingene. Det er meget svært for manden, siger han.

Det håber jeg på 2021

Carl-Mar Møller håber på, at udviklingen fortsætter. Men det kræver, at mænd bliver bedre til at tale om de problemer, de måtte have.

- Jeg håber, at mændene bliver bedre til at udtrykke sig og snakke om sine følelser fremfor at blive voldelige eller omklamrende, siger Carl-Mar Møller.

Og det er et helt generelt problem indenfor husets fire vægge, at der er problemer, når samtalen ledes hen på forhold.

- Når jeg har folk i parterapi, er der én regel. Og det er, at de ikke må snakke dårligt om hinanden. Og så er der tavshed i et kvarter, siger han.

