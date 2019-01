Carlsberg får kæmpebøde for øl med glaspartikler

Fødevarestyrelsen retter hård kritik og giver Carlsberg en bøde på 80.000 kroner, efter bryggerigiganten sendte et parti øl med risiko for glaspartikler til dagligevarebutikker

Carlsberg har fået en bøde på 80.000 kroner, efter de lavede en produktionsfejl, der gav risiko for glaspartikler og rester af etikette-papir.

Bryggerigiganten sendte et parti af deres Carlsberg Pilsner ud til dagligvarebutikker i hele landet. 21 butikker havde nået at sælge øllene til forbrugerne, inden de blev trukket tilbage.

Det skriver TV2 Lorry.

For langsomme

Ifølge Fødevarestyrelsen var Carlsberg for langsomme og for dårlige til at sende informationer om tilbagetrækningen ud til kunder og forbrugere.

Derfor får Carlsberg en bøde på 80.000 kroner og skarp kritik af Fødevarestyrelsen.

Ifølge TV2 Lorry opdagede Carlsberg fejlen 28. november om eftermiddagen, men dagligvarebutikkerne fik først besked om produktionsfejlen 29. og 30. november.

Derudover får Carlsberg kritik for kun at have sendt pressemeddelelsen om fejlen til to lokalaviser istedet for et landsdækkende nyhedsbureau, som for eksempel Ritzau. Kritikken lyder også på, at Carlsberg først informerede Fødevarestyrelsen om fejlen 29. november.

Carlsberg beklager

- Det er vi kede af, og vi tager kritikken til efterretning og retter os selvfølgelig hundrede procent efter det fremover, siger Carlsbergs pressechef Kasper Elbjørn til TV2 Lorry.

Det var en fejl, at partiet med risiko for blandt andet glaspartikler blev sendt ud til butikker i hele landet. 21 af de 446 butikker, der fik ølpartiet, nåede at sælge nogle af øllene til forbrugerne.

Pressechefen oplyser ydermere til TV2 Lorry, at Carlsberg efterfølgende har opdateret deres interne systemer og har i sinde at betale bøden på de 80.000 kroner.