Carlsberg i brøler: Indrømmer løgn

Den danske gigant påstod i 1996, at man havde forladt Myanmar, men alligevel fortsatte bryggeriet sine forretninger i militærdiktaturet, lyder det i en pressemeddelelse

Carlsberg kryber til korset.

Tirsdag erkender den danske gigant, at man mellem 1996 og 2011 fortsatte sine aktiviteter i Myanmar trods meldinger om det modsatte.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

'Handlingerne, der er blevet afdækket af undersøgelsen, er ikke i tråd med nutidens standarder for forretningsadfærd i Carlsberg. Selvom der er gået 30 år, fordømmer vi stadig kraftigt handlingerne af datidens ledelse. De ledende medarbejdere, der var involveret i handlingerne, er ikke længere en ansat af Carlsberg,' lyder det.

Lån til partner

Pressemeddelelsen kommer efter en intern undersøgelse. Den blev igangsat, efter NGO'en Justice for Myanmar i april 2023 delte lækkede dokumenter, der bestred Carlsbergs forklaring om at have trukket sig fra Myanmar. Det har blandt andre Danwatch afdækket.

Carslberg erkender således nu, at man i 1996 ydede et lån til en partner i Malaysia, der stiftede virksomheden Brewinvest. Siden etablerede virksomheden så bryggeriet Dagon Brewery i Myanmar sammen med to øvrige selskaber.

Dagon Brewery fik sit udstyr installeret af Carlsberg-selskabet Danbrew.

'Disse handlinger var i modstrid med offentlige udmeldinger fra Carlsberg i 1996, der angav en hensigt om ikke at investere og operere i Myanmar,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Tilbage igen

Carlsberg erkender samtidig, at man i april 2004 købte aktierne i Brewinvest. Dem solgte man dog kort efter - nærmere bestemt i oktober 2004.

I 2012 vendte Carlsberg igen tilbage på markedet i Myanmar gennem et samarbejde med Myanmar Golden Star. Det oplyses, at man ikke har øvrige aktiviteter i landet.

Myanmar har en tumultarisk historie, særligt kendetegnet ved politisk instabilitet. Så sent som i 2021 fandt et militærkup sted i landet.