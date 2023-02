Carlsberg nærmer sig dumpekarakter

Det går godt for Carlsberg i Rusland. De havde sidste år et overskud på 1,9 milliarder kroner alene i Rusland. Hvor de til sammenligning tabte lige godt 300 millioner kroner i 2021.

Knap så godt går det, hvis man kigger på deres placering på den liste, der rangerer virksomheder med aktivitet eller tidligere aktivitet i Rusland.

Det skriver B.T.

Yale University står bag listen, der er lavet af et større hold eksperter med baggrund i finansiel analyse, økonomi, regnskab, strategi, styring og geopolitik, som holder øje med alle de virksomheder, som har drevet eller driver virksomhed i Rusland.

Og her falder hammeren altså for Carlsberg, som får en bemærkning for at være for nølende og købe sig tid til at komme ud af Rusland.

Carlsberg meldte i 2022 ud, at de ville forlade og sælge firmaets aktiviteter i Rusland. Men nu knap et år efter er Carlsberg stadig til stede i Rusland.

Bryggerivirksomheden får et D på Yales karakterskala, hvilket er den samme karakter, som Ecco og Rockwool har fået. Carlsberg havde tidligere et A, hvilket betyder, at de er røget langt ned på skalaen.

Carlsberg stræber dog stadig efter at forlade deres aktiviteter i Rusland.

- Jeg vil gerne slå fast, at vi forlader Rusland. Punktum. Men processen er kompleks, når man har en så stor forretning som Carlsberg i Rusland med otte bryggerier og 8400 ansatte. Så det tager tid, hvilket også afspejler sig i den nye placering på Yales liste, udtaler Carlsbergs globale kommunikationsdirektør, Tanja Frederiksen, til B.T.

