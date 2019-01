Carlsberg skifter tog ud med lastbiler

DB Cargo må indtil videre undvære Carlsberg som kunde på sin godstransport mellem landsdelene.

Det bekræfter Carlsbergs pressechef Kasper Elbjørn over for Ekstra Bladet.

I stedet vil Carlsberg transportere øl og returvarer på lastbil. Det sker efter dødsulykken onsdag morgen, hvor otte personer mistede livet, mens 16 blev kvæstet i det lyntog, der blev ramt af en flyvsk Carlsberg-anhænger på et godstog.

Kasper Elbjørn fortæller, at Carlsberg torsdag morgen begyndte at sende lastbiler af sted med forsyninger.

- Vi er dybt berørte af situationen. Det er alle medarbejdere hos Carlsberg, siger Kasper Elbjørn.

Beslutningen om at droppe toget sker ifølge Elbjørn, fordi togdriften ikke er normal.

Men hos DB Cargo siger kommunikationsdirektør Jan Wildau, at der ikke er noget til hinder for, at DB Cargo kan transportere Carlsbergs lastbiler.

- Det er rigtigt, at togdriften har været indstillet efter ulykken, men den sættes i gang, når tiden er rigtig. Altså Carlsberg må fortælle, hvorfor man nu har valgt en anden transportform, siger Jan Wildau til Ekstra Bladet.

Kommunikationsdirektøren fortæller videre, at det er vigtigt at huske på, at togkørsel på trods af den tragiske ulykke er langt mere sikkert end lastbilkørsel.

- Helt generelt er togkørsel mere sikkert, mere klimavenligt og billigere, siger Jan Wildau.

Jan Wildau fortæller til Ekstra Bladet, at DB Cargo gør alt for at undersøge ulykken til bunds. Det sker blandt andet ved at afhøre det personale, som har haft med lastningen af det pågældende godstog at gøre.

DB Cargo sørger også for at hjælpe Havarikommissionen med at skaffe nødvendige oplysninger.

Først når DB Cargo føler sig sikre på, at det er sikkert at køre med øltog igen, vil kørslen blive genoptaget.

Indtil videre ønsker Jan Wildau ikke at komme med bud på, hvad der kan være årsag til, at det kunne gå så galt.

- Vi er i gang med at indsamle information og med at sikre, at vi kommer så langt, som vi kan, for at bidrage til, at vi finder en årsag. Men hos os er vi ikke i en position hverken moralsk eller forretningsmæssigt, hvor vi kan tillade os at gætte på noget som helst. Det er ikke vores opgave at frikende eller dømme os selv, siger Jan Wildau til Ekstra Bladet.

Det er DB Cargos medarbejdere, som har lastet det pågældende godstog, fortæller kommunikationsdirektøren til Ekstra Bladet.

- Det er også os, der har ansvaret for, at toget er forsvarligt, siger Jan Wildau.

Kasper Elbjørn fortæller, at helt almindelige danskere ikke vil komme til at mærke, at Carlsberg indtil videre har valgt en anden transportform.

- Altså bortset fra i går, hvor vi lige skulle sunde os, siger Kasper Elbjørn.

Carlsberg er indtil videre ikke blevet kontaktet af myndighederne i forbindelse med ulykken.