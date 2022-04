Carlsbergs ølpiger krænket i Cambodja

Trods årelang kritik ansætter Carlsberg igen ølpiger i Cambodja. De ansatte føler sig presset til at drikke alkohol og udsættes for seksuelle krænkelser

Carlsberg promoverer 'responsible drinking' - 'ansvarligt alkohol-indtag' i deres markedsføring.

Det er dog intet ansvarligt over det, som den danske bryggerigigants ølpiger i Cambodja bliver budt, selvom det ifølge Carlsberg er imod reglerne at opfordre kunderne til at drikke, og at det er forbudt for pigerne at drikke med kunderne.

Men pigerne oplever stadig presset for at drikke øl - og det som er værre.

Det skriver Danwatch, som har været i Cambodja for at undersøge forholdene hos ølpigerne ansat af Carlsberg.

Dertil viser forskning, at ølpigerne er udsatte i forhold til alkoholisme, seksuelle overgreb fra køberne og i at blive smittet med seksuelt overførte sygdomme, skriver mediet.

Alt sammen til en grundløn på 1331 kroner om måneden, hvis de ikke formår at sælge mellem 90 og 100 kasser øl om måneden.

'Burde ikke overraske oven'

Ifølge Bent Gehrs fra Workers Rights Consortium bør grundlønnen stige og provisionen forsvinde, hvis ølsælgerne skal have en chance for at afslå at drikke øl i arbejdstiden.

Dertil kaldet han det 'naivt at tro, at der er et lige forhold mellem de unge, fattige kvinder og de ofte mere velstillede mænd, der køber øl.

- For en del af disse mænd er attraktionen ved disse kvinder jo netop, at de er unge og økonomisk motiverede til at indynde sig. At det så resulterer i sex-chikane eller pression til at gøre sig seksuel tilgængelig, burde jo ikke overraske nogen. Carlsberg og de andre ølmærker er nødt til at finde en anden måde at sælge deres produkter på, mener Bent Gehrt ifølge Danwatch.

Ølpigerne var 'droppet'

I en periode havde Carlsberg droppet at have ølpiger, men siden 2018 har Carlsberg ejet et bryggeri, der producerer øllen Angkor Beer, og det er den øl, som pigerne promoverer.

Bruce Kidner, Carlsbergs direktør i Cambodja, mener, at de gør, hvad de kan for at beskytte ølpigerne mod druk og prostitution.

Ifølge ham har Carlsberg flere politikker for ølsælgere, hvor det klart fremgår, at man ikke må drikke i arbejdstiden eller opfordre til uansvarlig druk. Man må heller ikke dyrke sex med gæster eller nogen andre i arbejdstiden, skriver mediet.