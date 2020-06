Caroline målløs over luksustaske: - For mig er den 0 kroner værd

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det var en glad Caroline Minna Dereli, der i august sidste år fik en luksustaske fra Louis Vuitton i 50-års fødselsdagsgave af sin mand og datter.

Tasken er en erstatning for en ældre model magen til, som Caroline havde haft gennem otte år.

Glæden blev dog kortvarig, da den nye taske til en pris på 8650 kroner under et år efter købet begyndte at se mere og mere mærkelig ud med tydelige farveforskelle på læderet, fortæller Caroline.

Da Caroline tager kontakt til butikken i maj måned og indleverer tasken som en reklamation, får hun ikke helt den besked, hun havde regnet med.

- De siger, at det er mig selv, der har smurt den ind i noget, hvilket jeg klart afviser. Jeg har ikke smurt min taske ind i noget, og jeg passer altid godt på mine ting, fortæller Caroline Minna Dereli.

Louis Vuitton-butikken i København oplyser ifølge Caroline, at hvis fejlen skal udbedres, så skal hun selv betale for det. Pris? 4080 kroner.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Her ses farveforskellen mellem to læderstykker. Foto: Caroline Minna Dereli

- Det finder jeg mig ikke i. Jeg mener, at der tydeligvis må have været en fejl på læderet fra starten, og det er simpelthen ikke rimeligt, at jeg skal betale for det, siger Caroline.

Den dyre taske har Caroline nu ingen glæde af.

- For mig er den nul kroner værd, som den er i dag. Jeg er ked af at sige det, men det er jo lige før, at kopitaskerne fra Tyrkiet er af bedre kvalitet. Jeg er meget skuffet over det her, siger Caroline.

På Trustpilot kan man se, at Caroline ikke er den eneste, der har svært ved at få Louis Vuitton til at tage sig af reklamationer. Butikken har en 'under middel' bedømmelse på 1,8 ud af 5. Her beskriver flere kunder, at varerne går hurtigt i stykker, og at der ingen hjælp er at hente i butikken.

Ekstra Bladet har gentagende gange forsøgt at få en kommentar til forløbet fra Louis Vuitton, både gennem deres danske kundeservice samt den presseansvarlige, der sidder i Frankrig. Louis Vuitton er ikke vendt tilbage på nogle af Ekstra Bladets henvendelser.

Forbrugerrådet Tænk: Lav en klage

Ekstra Bladet har spurgt seniorjurist Martha Nør Kjeldsen fra Forbrugerrådet Tænk, hvad man skal stille op i en sag som denne, når en virksomhed ikke vil tage imod en reklamation indenfor tidsfristen på to år, og når der er uenighed om forløbet.

Hun forklarer, at de første seks måneder ligger bevisbyrden hos virksomheden, som skal kunne bevise, at fejlen er sket hos forbrugeren. Herefter ligger den hos forbrugeren, der altså skal kunne bevise, at fejlen ligger hos virksomheden.

Det kan dog - som Caroline Minna Dereli har oplevet - være svært at bevise. I det tilfælde er der dog mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet.

- De har sagkyndige ansat, som undersøger tasken og laver en vurdering af, om der er en fejl i læderet, eller om tasken er blevet behandlet forkert. Hvis hun vinder sagen, så får hun beføjelser overfor Louis Vuitton til, at de skal reparere eller erstatte tasken, fortæller Martha Nør Kjeldsen.

Det koster 400 kroner at klage, som man får tilbage, hvis man vinder sagen.

Caroline fortæller, at hun ikke var opmærksom på den mulighed, men at hun nu vil give det et forsøg.

- Det er der ingen tvivl om, at jeg vil gøre. Jeg er ærgerlig over, at det skal komme dertil, men så må det være sådan, siger hun.