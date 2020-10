Carsten er udlandsdansker: Har modtaget 1000 kroner fra staten

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Når 2,2 millioner danskere fra i dag modtager et skattefrit engangstilskud på 1000 kroner fra staten, ser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) helst, at danskerne bruger pengene - sammen med udbetaling af danskernes indefrosne feriepenge - lokalt.

Det er bare lidt svært for de mange udlandsdanskere, der i dag har modtaget den skattefri check.

En af dem er krigsveteran Carsten Lykke, der bor i Spanien og har taget sin tjenestemandspension med sig sydpå.

Gavner også i Spanien

Selv om Carsten Lykke synes, at det er fair, at han og andre udlandsdanskere får engangstilskuddet, har han svært ved at se, at de kan leve op til regerings ønske om at bruge pengene lokalt.

- Det er klart, at pengene vil blive brugt, hvor man befinder sig, siger Carsten Lykke til Ekstra Bladet.

- Jeg er i Danmark hver måned, men andre er det stort set aldrig. Derfor kan det være svært at se, hvordan de skal kunne bruge pengene i Danmark.

- Når det er sagt, så går de 1000 kroner også til noget godt hernede i Spanien, som er rigtig hårdt ramt af covid-19. Mange butikker har været nødt til at dreje nøglen om og lukke, og de har ikke - som i Danmark - hjælpepakker at læne sig op ad.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Carsten Lykke lider af ptsd fra krigene i Eks-Jugoslavien og på Balkan, hvor han var udsendt på FN-missioner i 90'erne. Han er i dag på pension og bor i Spanien. Her er han fotograferet i sit hjem i Jægerspris i december 2019, inden han flyttede sydpå. Foto: Jan Sommer

FAKTA: Over 30 grupper får 1000 kroner i hånden Godt 2,2 millioner borgere får inden efterårsferien udbetalt et beløb på 1000 kroner, hvis de har modtaget offentlig forsørgelse i april. Håbet er, at engangstilskuddet vil sætte gang i dansk økonomi, som er hårdt ramt på grund af coronakrisen. Pengene vil blive udbetalt automatisk på borgernes NemKonto. Her er grupperne, som inden længe får 1000 kroner ind på kontoen: Folkepension

Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003)

Seniorpension

Efterløn

Fleksydelse

Fleksløntilskud

Delpension

Dagpenge

Feriedagpenge

Kontanthjælp

Barselsdagpenge (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen)

Ferieydelser (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen)

Sygedagpenge (fra kommunen eller Søfartsstyrelsen)

Kompensation ved seniorjob

Ledighedsydelse

Ressourceforløbsydelse

Revalideringsydelser

Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne

Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem

SU

SU-tillægsstipendium sammen med slutlån

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Skoleydelse på produktionsskoler

Skoleydelser til EGU, Erhvervsgrunduddannelse

Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse

Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse

Elevstøtte efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser

Tilskud til praktik i udlandet Kilde: Borger.dk Vis mere Luk

Penge til datteren

49-årige Carsten Lykke har først for nylig rykket teltpælene op og er flyttet til Spanien. Han er på pension, fordi han lider af ptsd, som han har fået i forbindelse med udsendelser som soldat i Eks-Jugoslavien og på Balkan i 90'erne.

- Jeg flyttede herned, fordi det er cirka 40 procent billigere at leve. Min pension er ikke ret høj, så det gør en forskel, at pengene rækker længere. Og så er det godt for mit helbred at få noget lys, D-vitamin, varme og den ro, der er hernede, som ikke er i Danmark, siger Carsten Lykke, der er glad for statens økonomiske indsprøjtning.

Signe har fået 1000 kroner af staten: Ikke nok til nogen forbrugsfest

- Hvad skal du bruge pengene på?

- Min datter. Hun bor i Danmark - det er derfor, jeg er 'hjemme' tre-fire dage hver måned. Jeg har allerede overført 500 kroner til hendes opsparing, så kan hun bruge dem og bidrage til den danske forbrugsfest, siger Lykke, som fortsætter:

- Jeg håber virkelig, at alle udlandsdanskere - uanset hvor længe, de har boet uden for landets grænser, og uanset hvor ofte de er hjemme i Danmark - finder en måde, hvorpå de kan få pengene til at få gang i den danske økonomi, eller bruge dem på danske produkter eller virksomheder i Spanien.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk