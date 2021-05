Carsten har fået nok af stramme regler: Farvel, Danmark!

SIRI svarer på kritikken: 39 lønsedler beviser ikke noget

Ekstra Bladet har gennemgået al Carsten Würtz' fremsendte dokumentation og forelagt hans kritik for SIRI, der i et skriftligt svar fastholder, at dokumentationen er mangelfuld.

'Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, har ikke kunnet lægge til grund, at Carsten Würtz har etableret et faktisk og reelt ophold i Spanien, bl.a. fordi der ikke var fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at Carsten Würtz har afholdt udgifter til husleje, andre faste udgifter eller til dagligt forbrug, husholdning, indkøb mv. i Spanien,' lyder det i et skriftligt svar fra SIRI.

Ekstra Bladet har set Carsten Würtz kontoudskrifter fra 2020, der viser, at han blandt andet har købt ind, været på apoteket, haft spanske streamingtjenester og telefonabonnement.

Ekstra Bladet har desuden set dokumentation for, at Carsten Würtz har fremsendt lønsedler for tre år samt kontoudskrifter fra 2020, der viser, at han har fået udbetalt løn siden januar og frem til sin opsigelse. Men det er ikke nok for SIRI.

'SIRI har heller ikke kunnet lægge til grund, at Carsten Würtz har været arbejdstager i Spanien i perioden fra november 2019 og indtil maj 2020, da lønsedler ikke er tilstrækkelig dokumentation herfor, og idet der ikke er fremlagt anden dokumentation for, at arbejdet har været reelt, fx at lønnen er udbetalt til Carsten Würtz,' skriver styrelsen.

SIRI oplyser desuden, at de ikke har taget stilling til parrets økonomi, fordi dokumentationskravet om opholdet og arbejdet i Spanien ikke var opfyldt.

SIRI beklager dog den lange svartid, som parret har oplevet.

'SIRI har aktuelt udfordringer med for lange sagsbehandlingstider og kan kun beklage, at sagsbehandlingstiden i den konkrete sag har været for lang. Det er endvidere først, når en sag er blevet gennemgået af en sagsbehandler, at SIRI evt. vil bede om yderligere relevant dokumentation. For tiden vil det være efter ca. 16-18 uger, hvilket også har været tilfældet i denne sag. Parret har dog oplyst, at dette brev ikke nåede frem til dem, hvorfor det er genfremsendt af to omgange. Endvidere vejleder SIRI i ansøgningsskemaet om eksempler på relevant dokumentation, man kan vedlægge,' skriver SIRI.