Carsten mødtes med kommunen i glasbur med vagt: De lyver og bedrager

Hej Puk

Kan det være rigtigt, at fordi man er utilfreds med den måde, man bliver behandlet på i jobcentret, fordi de er en flok inkompetente personer, så skal man for det første finde sig i at blive indkaldt til møde på en politistation til samtale med en betjent og en sagsbehandler? Først var det i et glasbur med en vagt.

Siden, mener jeg, overtræder de lov på lov på lov og prøver at narre en til at tro, at de gør alt for at hjælpe, selvom det er lodret løgn – det vil jeg ikke finde mig i.

Det har de udlagt, som om jeg optræder truende. Men jeg har aldrig råbt ad eller slået nogen sagsbehandlere.

Jeg indrømmer, jeg har talt med store bogstaver, men det er vel meget normalt, når man oplever at blive uretfærdigt behandlet? Men det må man åbenbart ikke give udtryk for. Jeg kommer fra et håndværkermiljø, hvor man altid har talt frit fra leveren, men det kan man ikke tolerere i de følsomme jobcentre.

Det sjove er, at de ikke er spor følsomme, når det er den omvendte situation. Jeg har gang på gang foreslået dem løsninger, som jeg jo mener, at de burde være kommet med.

Men gang på gang bliver alt skudt ned, og jeg er nu gennem et år endt med at gå fustreret fra møderne med jobcentret. Det er så endt med først glasbur og vagt, og nu foregår møderne så på en politistation.

Jeg skal beherske mig, men det er stafsuseme svært, når man bliver jokket på. Det vil jeg ikke finde mig i. Derfor er jeg endt, hvor jeg er nu.

Efter sidste møde på politistationen oplyste sagbehandleren, at de ville stoppe min kontanthjælp, hvis jeg ikke begyndte at SAMARBEJDE. Jeg var desværre ikke overrasket ...

Nu er det bare sådan, at så ved jeg ikke, hvad jeg skal leve af? Jeg kan ikke længere arbejde inden for mit fag på grund af to store diskusprolapser i ryggen, hvor jeg skal opereres for den ene.

Kan det virkelig være rigtigt, at de kan stoppe kontanthjælpen, hvis man ikke danser efter deres pibe og ikke vil finde sig i, at de lyver og bedrager?

Med venlig hilsen

Carsten R.

Hej Carsten

Det er korrekt, at kommunen har pligt til at vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp. Jeg vil henvise til en ny lov om organisering af beskæftigelsesindsatsen fra begyndelsen af 2020, ’Aftale om forenkelet beskæftigelsesindstats’, som jeg så slet ikke kan se er blevet forenklet.

Her fremgår det af paragraf 13 stk. 2, at hvis du for eksempel afviser at deltage i sygeopfølgning eller beskæftigelsesfremmende tilbud, så kan kommunen stoppe din kontanthjælp.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

De har dog pligt til at lade et ’tilbud’ stå åbent til dig, som du kan vælge at møde i, så du kan få genoptaget hjælpen. Desuden skal de kunne dokumentere, at de har vejledt dig om konsekvenserne ved ikke at deltage aktivt i de tilbud, de giver, før de kan stoppe hjælpen.

Så ja, desværre er det sådan, at det, de beskriver som ’manglende samarbejde’ fra din side, i virkligheden ikke har så meget med samarbejde at gøre, men mere er en trussel: 'Hvis du ikke medvirker i de tiltag, vi opstiller, kan vi lukke din kontanthjælp’.

Men det lader til, at du har en sagsbehandler, du ikke kan samarbejde med, så måske det ville være en idé, at du ansøger om en ny, inden det går helt galt – og du mister din eneste mulighed for forsørgelse.

Med venlig hilsen Puk