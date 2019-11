Carter er indlagt med blødninger i hjernen

Tidligere præsident i USA Jimmy Carter er blevet indlagt på et hospital i Atlanta.

Det oplyser hans organisation The Carter Center i en pressemeddelelse natten til tirsdag dansk tid.

95-årige Jimmy Carter er blevet indlagt på Emory University Hospital for at få lettet trykket på hans hjerne. Et tryk, der er forårsaget af blødninger, efter at han for nylig faldt.

- Carter hviler komfortabelt, og hans hustru, Rosalynn, er ved hans side, lyder det i meddelelsen.

I oktober faldt den tidligere præsident flere gange. Han har blandt andet beskadiget sit bækken og slået sit hoved.

Også i maj kom Jimmy Carter galt afsted, da han brækkede hoften på vej til kalkunjagt. Dengang gennemgik han en vellykket operation.

Jimmy Carter var demokratisk guvernør i Georgia fra 1971 til 1975.

I 1976 blev han valgt til USA's 39. præsident og sad en enkelt embedsperiode på fire år i Det Hvide Hus.

Han tabte til republikaneren Ronald Reagan i 1980.

I august 2015 oplyste Jimmy Carter, at han havde fået konstateret kræft i hjernen. Han var forinden blevet opereret for kræft i leveren, men sygdommen havde spredt sig.

Carter modtog strålebehandling og fik også et nyt medikament. Senere samme år viste en skanning, at kræftsygdommen var væk.

Da Jimmy Carter i august 2015 afslørede, at han havde kræft, udtalte han, at var "rolig omkring, hvad end der måtte ske".

- Jeg har haft et vidunderligt liv. Jeg har haft tusindvis af venner, og jeg har haft en spændende, eventyrlysten og glædelig eksistens, sagde han.

Jimmy Carter har levet længere efter at have forladt Det Hvide Hus end nogen anden tidligere præsident i amerikansk historie.

I 2002 modtog han Nobels fredspris for sit humanitære arbejde.

Før Jimmy Carter gik ind i politik, dyrkede han jordnødder.