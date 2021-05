Casper købte Kasi-lodseddel: - Langsigtet lottokupon

Kender du noget til sagen, eller har du penge til gode? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

Casper Schneidereit er en af de danskere, der trods advarsler har valgt at bruge 10.000 kroner på at købe en andel i Jesper 'Kasi' Nielsens såkaldte 'earnout' mod Pandora.

Og selvom politi og kurator lige nu jagter de 14 millioner kroner, som det vurderes, at Jesper 'Kasi' Nielsen har scoret på at sælge andele i sin såkaldte 'earnout', er Casper Schneidereit stadig optimistisk.

- Jeg betragter det ikke som en investering; det er nærmere en langsigtet lottokupon. 10.000 kroner er ikke noget, som er livsafgørende for mig, siger han.

Casper Schneidereit står med sit andelsbevis, som han håber bliver penge værd, hvis Kasi-Jesper ender med at vinde over Pandora. Foto: Per Rasmussen

Da Jesper ’Kasi’ i 2010 solgte sine andele i selskabet Pandora Central Western Europe (CWE) til Pandora, blev der indgået en såkaldt earnout-aftale med smykkekoncernen.

Håber på gevinst

Aftalen betyder i store træk, at Kasi-Jesper skulle betales, alt efter hvordan det gik CWE i 2015. Pandora endte med at sætte værdien til nul kroner, og siden har parterne kæmpet i en voldgiftssag.

I 2019 begyndte Kasi-Jesper at sælge andele i en eventuel gevinst, og det er sådan en andel, som Casper Schneidereit har købt. Konkret står der i aftalen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, at han får 0,00167 procent af, hvad opgøret ender med.

- Hvis det er omkring en milliard kroner, er vores udbetaling cirka 19.000 kroner, og hvis den er på to milliarder, så er den omkring 38.000 kroner, siger han.

Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet Tænk har tidligere advaret mod andelene.

- Det lokker de forkerte mennesker til at smide surt tjente sparepenge ind i en helt igennem ugennemsigtig konstruktion. Et er, hvad andre rigmænd gør for at støtte Kasi-Jesper, men for de almindelige investorer bør man holde VIP-fester og investeringsmuligheder skarpt adskilt, har Mikael Bak, direktør, Dansk Aktionærforening, udtalt til Ekstra Bladet.

Et tab vil ikke påvirke

Statens advokat, Kammeradvokat Boris Frederiksen, har på vegne af Skattestyrelsen, der stadigvæk har penge til gode hos Kasi-Jesper, overtaget sagen mod Pandora. Han er samtidig kurator i diverse konkursboer efter Kasi-familien. Heriblandt det konkursramte Kasi ApS. I en redegørelse til kreditorerne sætter han værdien af aftalen til én krone. Samtidig skriver han, at der er givet transport til tredjemand for maksimalt 3,5 millioner euro, ligesom Skatteforvaltningen har transport i aftalen.

Casper Schneidereit indgik aftalen med Jesper Nielsens personlige holdingselskab Dacamase ApS, som siden er gået konkurs. Dermed er Casper Schneiderreit blevet kreditor i et konkursbo, hvor der altså står flere i kø foran ham. Det tager han imidlertid ikke så tungt:

- Hvis det ender på 20-30 millioner kroner, så bliver de nok ædt op af foranstillede kreditorer og advokatsalærer. Og det vil i praksis være det samme, som at vi tabte dem. Det påvirker mig ikke så meget.

- Jeg ser det sådan på det, at enten taber man sagen, og så er der ikke nogen penge. Eller også er der en earnout.

Han fortæller, at han har sit eget ejendomsselskab med 20 lejemål, ligesom han har en blog. Og så er han deltidsbrandmand.

- Så jeg har en vis økonomi, hvor 10.000 kroner er af mindre betydning, siger han.

Oddser ikke

- Jeg oddser ikke på fodboldkampe eller spiller lotto. Men en gang imellem kan jeg godt finde på at spille et stort beløb – sidste gang var det brexit. Andre spiller lotto én gang om ugen for 50 kroner, og så spiller jeg Kasi en gang hvert andet år.

- Det sker jo også, at man får tilbudt at sende penge til en mand i Afrika, der tilbyder en kuffert fyldt med millioner af kroner. Satser du også i det lotteri?

- Generelt forholder jeg mig ret kritisk, så nej, jeg har aldrig sendt penge til Afrika eller folk i Nordkorea, siger han.

Det er stadig uvist, hvornår sagen mellem Pandora og Kasi-Jesper bliver afgjort.

Jesper Nielsen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.