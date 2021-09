Casper og Frank på støtten: Skummer millioner af skattekroner

Klovne-parret Casper Christensen og Frank Hvam svømmer i penge. Alligevel låner de lystigt af skatteborgernes penge uden at betale tilbage

Selvom Casper Christensen og Frank Hvam er mangemillionærer, suger de løs af statskassen.

Alene i forbindelse med deres filmhit 'Klovn The Final' og 'Klovn Forever' har de to komikere fået tildelt filmstøtte på henholdsvis næsten syv millioner kroner og 3,9 millioner kroner.

Yderst lukrative betingelser betyder, at kun en brøkdel af samlet 10,7 millioner skattekroner foreløbig er røget tilbage i statens kasse.

Den seneste film i rækken, 'Klovn The Final', har betalt 449.000 kroner ud af 6,8 millioner kr. tilbage.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået hos DFI, Det Danske Filminstitut.

'Klovn Forever', der blev optaget i USA, har ikke betalt en krone retur. Komikernes rejse rundt i Hollywood blev set af 499.000 danskere i biografen og omsatte for over 46 millioner kroner.

Hemmelig indtjening

De kendte komikere burde kunne betale tilbage. De nærmest flyder i millioner.

Både deres personlige selskaber og deres produktionsselskab, Nutmeg Movies, har en egenkapital i millionklassen. Alligevel har de kun betalt en brøkdel af statslånet tilbage.

'Klovn The Final', var ligeledes en biografsucces. 425.000 danskere købte billet til Casper og Franks udskejelser i Island.

Men præcis hvor mange penge 'Klovn The Final' lavede i overskud, er hemmeligt for skatteyderne.

Ekstra Bladet har med yderst begrænset resultat forsøgt at få aktindsigt i hele den tilbagebetalingsplan, som alle statsstøttede film skal udarbejde.

Men alle væsentlige tal er fjernet.

Emoji-Frank

Eneste offentligt tilgængelige oplysning - ud over størrelsen på støtten og den beskedne tilbagebetaling - er oplysningen om, at filmen kostede knap 20 millioner kroner at lave.

Når Casper Christensen og Frank Hvam kan undlade at tilbagebetale lånet, skyldes de særdeles lukrative disse betingelser udarbejdet af Dansk Filminstitut.

Klovne-parret har også modtaget over syv millioner kroner til fiaskoen 'Dan-Dream'.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt makkerparret, om de er dårlige købmænd eller dårlige betalere. Og hvorvidt de finder det rimeligt at modtage så store skattebetalte beløb.

Casper Christensen her ikke besvaret vores henvendelse.

Frank Hvam har sendt Ekstra Bladet en hjerte-emoji.

Frank Hvam og Casper Christensen har grund til grin. Her møder de pressen i forbindelse med 'Dan-Dream', der aldrig blev hverken kasse- eller publikumssucces. Foto: Stine Tidsvilde

Ta' selv bord: Så fed er ordningen Støtten til film som 'Klovn The Final' skal betales tilbage, men kun hvis filmen tjener rigtig, rigtig mange penge. Lånebetingelserne er nemlig så gunstige, at den jævne skatteborger må knibe sig selv i armen. Investorer i film har ret til en nærmest ufattelig god rente på 75 procent. Forenklet sagt har en investor, som har smidt en million kroner i en film, ret til 1,75 millioner kroner i tilbagebetaling, før staten har krav på sin del. Desuden er filmproducenten garanteret en indtjening på mindst én million kroner. Alle støttede film skal udarbejde en tilbagebetalingsplan. Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i planen for 'Klovn The Final', men nærmest alle tal er mørkelagt. Det er eksempelvis hemmeligt, hvor mange penge filmen har tjent på salg af rettigheder til tv og streaming. 'Klovn The Final' har rejst knap 20 millioner kroner i finansiering. Heraf knap syv millioner kroner kommer fra staten via Det Danske Filminstitut. Kilde: Aktinsigt hos Det Danske Filminstitut

Svømmer i penge Klovnenes produktionsselskab, Nutmeg Movies, har en egenkapital på godt seks millioner kroner. Direktionen består af Casper Christensen og Frank Hvam. De to har ligeledes præsenteret fremragende regnskaber for 2020 i deres personlige selskaber. Casper Christensens selskab, BabyRhum Aps, har godt ti millioner kroner på kistebunden. Så fremragende er økonomien, at selskabet udbetalte fire en halv million kroner i løn i 2020 til selskabets to ansatte - heraf er Casper Christensen den ene. Frank Hvam lider heller ingen nød. Hans selskab, Kvabs ApS, lavede et overskud på 4,7 millioner kroner i 2020. Selskabets eneste ansatte - formentlig Frank Hvam - fik løn for knap 1,4 millioner kroner. Casper Christensen har derudover haft en særdeles heldig hånd på boligmarkedet. I 2018 trak han 17,6 millioner kroner ud af sit firma efter salget af en pragtvilla på Frederiksberg. Denne sommer har han solgt sin pragtvilla i Hornbæk. Han kan se frem til et overskud på omkring ti millioner kroner.