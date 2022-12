CBS annullerer ny eksamen: - Grænsende til pinligt

For tredje gang i 2022 ser CBS sig nødsaget til at trække en eksamen tilbage på grund af genbrugte eksamensspørgsmål, men denne gang var karaktererne allerede afgivet

To annullerede eksamener på én uge er ikke just business as usual for Copenhagen Business School.

I fredags fik 130 CBS-studerende at vide, at deres eksamen fra oktober var blevet annulleret. CBS havde i forbindelse med opgavebedømmelsen opdaget, at der var blevet genbrugt gamle eksamensspørgsmål.

Og i mandags fik 270 deltidsstuderende på HD(R)-overbygningen at vide, at copypaste-nissen havde været på spil - igen. Men her havde de studerende allerede modtaget deres karakterer.

- Vi er super ærgerlige over, at det overhovedet kan ske, og at det ikke er første gang, at det sker for dem, fortæller to 23-årige CBS-studerende overfor Kathrine Maria Neuchs Hansen & Cecilie Olsen til Ekstra Bladet.

- Vi har faktisk fået karakterer for den eksamen, der sluttede for halvanden måned siden, og først nu finder de ud af, at der var fejl.

Til trods for at de studerende havde forhåndskendskab til dele af eksamenen, så lå karaktergennemsnittet for eksamen i midten af skalaen. Foto: Privatfoto

Karaktergennemsnittet på 6,4 gav dog ikke anledning til panik, men rent faktisk så blinkede alarmlamperne, mens de 270 CBS-studerende blev eksamineret i Eksternt Regnskab.

- Da vi sidder i eksamenslokalet - og er tre timer inde i den fire timers eksamen - finder den fagansvarlige ud af, at der er lavet en fejl, siger Kathrine Hansen og Cecilie Olsen til Ekstra Bladet.

De 270 studerende fik både at vide under og efterfølgende via mail, at der var fejl i eksamenen.

Og Bitta Nielsen, der er studiechef på CBS, ved godt, at én fejl i afviklingen, og annulleringen af to eksamener på syv dage ikke ser særlig godt ud. Især når kyndige øjne har haft øje på, at alt så ud til at spille.

- Jeg kan kun sige, at det er superærgerligt, grænsende til pinligt, at vi skal have to sager indenfor så kort tid.

'Der er ikke truffet endelig afgørelse endnu, men hvis der træffes beslutning om, at prøven annulleres, så er det hele prøven, der skal gå om i dette tilfælde'.

- Begge steder har der været en kontrol af, at opgaven var i orden, og at der ikke var tale om genbrug, den har bare ikke været grundig nok og ikke fungeret.

- Så det er ikke holdbart, at vi først opdager fejl efter, at de studerende har lavet besvarelsen.

De studerende fik kort efter eksamenen en mail fra deres fagansvarlige, hvori den fagansvarlige beklagede for fejlen. Foto: Privatfoto

Skærpet kontrol og automatiseret tekstgenkendelse

Som universitetet også lagde vægt på i fredags, hvor Bitta Nielsen overfor Ekstra Bladet gjorde det klart, at CBS fremadrettet ville stramme mere op på kontrolprocessen omkring de eksamenssæt, skolens studerende skal testes i. Så kommer universitet om nogen nu til at arbejde på at forebygge fremtidige fejl - efter endnu én fejl.



- Vi sætter endnu mere fokus og opmærksomhed på, at man selvfølgelig ikke må genbruge de samme eksamensopgaver.

- Vi skal også kigge på, om vi skal have en teknisk tekstgenkendelse, så vi får et endnu bedre sikkerhedsniveau end det, vi har haft nu.

Bitta Nielsen må igen beklage, at der er er begået en fejl, der sætter de studerende i en uheldig situation. Foto: Bjarke MacCarthy

Udover én tilbage i januar-måned har de to seneste aflysninger ramt lige oven i hinanden. Hvilket rejser spørgsmål om en mulig sammenhæng mellem de to eller om, der er andre glasskår på vejen.

- I min optik er der ikke nogen sammenhæng mellem de to sager, oplyser studiechef for CBS, Britta Nielsen overfor Ekstra Bladet.

- Og der er ikke nogen andre fejl, jeg kender til på nuværende tidspunkt.

- Men jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer flere i løbet af den her eksamenstermin.

De studerende på CBS er trætte af, at de står tll at skulle til reeksamen. Foto: Melissa Kühn Hjerrild/Ritzau Scanpix

Endnu én?

Men sidste år er en anden sag. For under forberedelsen til dette års eksamen havde eleverne gennemlæst gamle eksamenssæt. Her havde Kathrine Hansen og Cecilie Olsen lagt mærke til noget genkendeligt i eksamenssættet fra 2021-eksamenen.

- Vi kan se fra eksamenssættet sidste år, at der var gjort det samme med eksamenssættet sidste år, siger de to CBS-studerende Kathrine Hansen og Cecilie Olsen til Ekstra Bladet.

- Der var første opgave i sidste års eksamen et gammelt eksamensspørgsmål.

- Og den blev ikke annulleret.

Bitta Nielsen svarer i et mailsvar til Ekstra Bladet, at de er i gang med at undersøge sidste års eksamen. Elevernes videre skæbne afgøres fredag, hvor en høring finder sted, som de studerende har tilkendegivet overfor Ekstra Bladet, at de vil indsende en klage til.

