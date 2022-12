CBS i nyt eksamenskoks: - Hamrende ærgerligt

- Det er en fejl, der ikke bør ske fra CBS' side. Der nu går ud over os studerende.

Daniel Westermann Strandby er en af de 130-CBS studerende, der til januar skal til re-eksamen. Ikke på grund af en svær eksamen eller et dårligt eksamensresultat, men fordi handelsuniversitetet har fundet, at de havde gjort brug af gamle eksamensspørgsmål.

- I forbindelse med at vi har rettet opgaverne, har vi fundet ud af, at der er blevet genbrugt eksamensspørgsmål, siger Bitta Nielsen, studiechef ved Copenhagen Business School (CBS) til Ekstra Bladet.

- Det, der er det vigtige i den her sag, er, at det her er hamrende ærgerligt, og vi er super kede af, at sådan noget sker.

- Det, der er gået galt, er, at forkontrollen ikke har været god nok.

Daniel Strandby er ikke sur, han og 129 andre studreende er bare skuffet over, at CBS ikke bare ramte rigtigt i først omgang. Foto: Simon Jacobsen/Privatfoto

- De 130 studerende er blevet varslet med, at vi annullerer den her eksamen. Og nu arbejder studienævnet med at finde en løsning, der gør det så lidt uspiseligt, som overhovedet muligt. Altså tager stilling til de studerendes behov, samtidig med at vi sikrer kvaliteten på vores eksamener.

Daniel og hans 129 medstuderende er med på beslutningen om at annullere eksamenen, han forstår bare ikke, hvordan det her kan ske. For det er ikke første gang, at CBS må trække en eksamen tilbage.

- Vi er ikke uforstående over for, at denne eksamen ikke kan være bedømmelsesgrundlag. Det er mere, at det overhovedet kan ske i første omgang.

- Da jeg selv får eksamenen, tænkte jeg da, at det var noget, jeg havde set før.

- Det burde bare ikke ske i første omgang.

- Det er ikke engang et år siden, at CBS begik en lignende eksamensfejl, der kostede flere hundrede studerende en ny eksamen. Vi er derfor svært irriterede over, at det gentager sig.

Ifølge studiechefen ved CBS, Bitta Nielsen, er det en dybt ulykkelig situation for de studerende, som universitetet nu vil gøre sit bedste for at finde den bedste løsning på. Foto: Bjarke MacCarthy

Tilbage i januar måtte Copenhagen Business School undskylde overfor 200 elever. Handelsuniversitetet havde sendt samme eksamenssæt ud til alle eleverne, problemet lå i, at de studerende skulle forskudt til eksamen. CBS vurderede derfor, at det var muligt for eleverne at snyde. Og dermed blev eksamenen annulleret, og de studerende skulle op til re-eksamen.

Bitta Nielsen, der er studiechef på det handelsorienterende universitet, er først og fremmest dybt beklagelig over, at eleverne skal udsættes for denne beklagelighed, som de arbejder på at fikse på bedst mulig vis - nu og for at forebygge eventuelle fremtidige fejl.

- Det her er CBS' ansvar. Grunden til, at jeg ikke vil sige, hvor ansvaret præcist ligger er, at der et eller andet sted i organisationen sidder en medarbejder, der har det virkelig ad helvedes til lige nu.

- Det prøver jeg også på at beskytte, det er ikke, fordi vi ikke vil tage det alvorligt, og ikke vil følge op.

- Men det er en menneskelig fejl, og det er i bund og grund CBS' ansvar. Det er dybt, dybt ulykkeligt at der er så mange, der bliver påvirket af det. Så det bedste, vi kan gøre her, er at gøre reeksamen så problemfrit for de studerende som muligt indenfor rammerne af, hvad der er af lovkrav til eksamener.

Re-eksamenen for de 130 elever ligger i januar, der ifølge Daniel Strandby ligger i en anden eksamensperiode, hvor de studerende i forvejen har tre eksamener inden for tre uger.