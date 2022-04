CBS lukker ikonisk festbar: - Skandale

Mandag meldte CBS ud, at de lukker for fester natten lang i Café Nexus, som fremover skal fungere som studiecafé. En beslutning, som har skabt stor utilfredshed

Konflikter, støj og hærværk.

Sådan lyder begrundelsen for, at Copenhagen Business School (CBS) fra august ikke længere vil tillade, at der bliver festet til den lyse morgen i Café Nexus, som ligger på skolens campus.

Café Nexus er særligt kendt for torsdagsfesterne, som ifølge skolen igennem en årrække har vokset sig så store, at de fungerer som reelle natklubfester.

- Vi oplever desværre gentagne tilfælde af konflikter, støj og hærværk forårsaget af gæster; eksempler på grænseoverskridende adfærd, som det også kendes fra diskoteksfester andre steder; alkoholindtag langt ud over Sundhedsstyrelsens anbefalinger; ligesom vagter også har konfiskeret narkotika, siger konstitueret rektor Inger Askehave i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Festerne i Café Nexus har simpelthen nået en grænse, hvor vi siger stop.

'Latterlig'

Men den beslutning er bestemt ikke faldet i god jord blandt skolens studerende. I et Facebook-opslag, som i skrivende stund tæller over 270 kommentarer, kalder folk beslutningen for 'latterlig' og 'trist', ligesom flere spørger, om det er forsinket en aprilsnar.

Og en af dem, som bestemt ikke er tilfreds med skolens beslutning, er Simon Strande Henriksen, der er studerende på CBS.

- Det kommer ud af det blå uden nogen forvarsel fra CBS' side, siger han.

Han fortæller, at han sendte skolens udmelding til to af sine venner, da han opdagede det.

- De troede begge to, at det var en aprilsnar. Da de så det, var de enige om, at det er en skandale. De har jo dræbt alt, hvad der hedder socialt liv, siger han.

Simon Strande Henriksen køber ikke CBS' forklaring. Privatfoto

Tynde argumenter

Simon Strande Henriksen giver ikke meget for skolens forklaring om, at festerne er vokset ud af kontrol.

- De siger, det har været en eskalerende tendens, men der har altid været begrænsninger på, hvor mange mennesker, der må være, det er jo bestemt af brandmyndighederne, så det er ikke noget nyt, at der er mange mennesker, mener han.

Ifølge CBS har torsdagsfesterne til tider kunne tiltrække over 1000 gæster, hvilket har påvirket undervisningen på skolen i de pågældende timer.

Men for Simon Strande Henriksen er cafeen afgørende for skolens sociale liv, og han mener ikke, at CBS skal blande sig i de studerendes alkoholkultur.

- Det her er ikke et gymnasium, det her er mennesker, der er plus 20 år, så argumenterne er lidt tynde, siger han.

Åbne for ideer

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra CBS, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse. I pressemeddelelsen siger Inger Askehave, at de som uddannelsesinstitution er opmærksomme på, at sociale aktiviteter er vigtige for et godt studiemiljø.

- Derfor støtter vi vore mange foreninger på campus, og vi vil meget gerne drøfte med vore studerende via CBS Students, hvad vi sammen kan gøre mere af for at styrke det gode studiemiljø. Alle ideer er velkomne, lyder det.

Fremover vil Café Nexus være åben til klokken 20 i hverdagene, og det vil være muligt at købe alkohol med en styrke på under seks procent i timerne 17-20.