Copenhagen Business School (CBS) nedlægger seks uddannelser og 334 studiepladser.

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.

Det sker som en konsekvens af den politiske aftale 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder', som et bredt flertal i Folketinget landede i juni.

I en fase to i 2025 vil skolen nedlægge yderligere 294 studiepladser, fremgår det.

- Vi har fået den bundne opgave af politikerne at reducere optaget i de store byer med op til ti procent, siger skolens konstituerede rektor, Inger Askehave, i pressemeddelelsen.

- I vores tilfælde betyder det 628 færre studiepladser på Frederiksberg. Det betyder samtidig, at der nu reelt er sat et loft over vores optag helt frem mod 2030.

Den politiske aftale har til formål at skabe bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. Et flertal på Christiansborg vil have universiteterne til at flytte ti procent af studiepladserne ud af byerne.

En reduktion i optaget på op mod ti procent vil komme til at koste skolen 45-55 millioner kroner årligt, estimeres det.

Derfor kan universitetet heller ikke afvise, at reduktionen i studiepladser også kommer til at betyde reducering af medarbejderstaben.

- Vi vil dog gøre alt, hvad vi kan for ikke at komme i den situation, siger Inger Askehave.

- Det er også vigtigt at understrege, at omfanget af den forestående studiepladsreduktion fortsat er uafklaret.

- Det vil den være, frem til at den endelige sektorplan for reduktion i de store byer skal forelægges forligskredsen i Folketinget, lyder det.

Det kommer forventeligt til at ske til foråret.

Blandt de uddannelser, som nedlægges i første fase, findes blandt andet HA Erhvervsøkonomi og filosofi.