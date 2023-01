Cecilie og andre bruger ulovligt lægemiddel for at få brun kulør

Når jagten på den brune kulør sættes ind, er det for nogen ikke længere nok at ligge på stranden.

Ulovlige solure, der indeholder stoffet Melanotan 2, sælges på nettet og sociale medier i en grad, at myndighederne har registreret en lille stigning i antallet af beslaglæggelser, skriver TV2 ØSTJYLLAND.

Én af dem, der køber og bruger de ulovlige solkure, er Cecilie Sørensen.

- Jeg får mere selvtillid, og jeg føler mig lige det pænere, og jeg glæder mig altid til at tage solkuren, fordi det så går hurtigere, når jeg går i sol. Men jeg glæder mig ikke til at få det dårligt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Underligt

Lægemidlet Melanotan 2 sælges i form af sprøjter og næsesprays.

Det blev udviklet i 1980’erne og er oprindeligt tiltænkt albinoer og andre med manglende pigmentering. Formålet var, at hjælpe dem til bedre at tåle solen ved at efterligne et af kroppens naturlige hormoner og dermed stimulere hudens pigmentproduktion.

Og det er det, Cecilie Sørensen og andre solhungrende bruger for at blive ekstra modtagelige over for solens stråler og opnå en solbrun kulør.

- De første par gange er det lidt underligt at stå med en nål i sit maveskind uden helt at vide, hvad man skyder ind. Men det gik allerede galt fra starten - der var jeg hooked, siger Cecilie Sørensen.

Alvorlige bivirkninger

Men det er ikke risikofrit, når hun sprøjter stoffet ind i huden. Solkur er hverken godkendt eller lovlig i Danmark. Og så er det forbundet med en række potentielt alvorlige bivirkninger.

En af de mest alvorlige er den øgede risiko for modermærkekræft, fortæller Peter Hindersson, der er ledende overlæge på Regionshospitalet Nordjylland,

- Problemet er, at der ikke foregår nogen systematisk indberetning af bivirkninger for illegale stoffer, så vi ved faktisk ikke rigtigt, i hvor stort et omfang folk oplever ubehagelige bivirkninger af de her stoffer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Cecilie Sørensen fortæller, at hun selv har oplevet kvalme, hovedpine og varme, røde kinder i timerne efter, hun har sprøjtet solkuren ind i sin krop.

Derfor tager hun den om aftenen og håber at sove fra det. Men på trods af bivirkningerne er det det hele værd, mener den 23-årige kvinde.

Solkure sælges åbenlyst på det sociale nyhedssite Reddit, Facebook og forskellige hjemmesider. Herunder en hjemmeside, som, ifølge TV2 ØSTJYLLANDs oplysninger, har rødder i Aarhus.

Da stoffet ikke er lovligt i Danmark, skal det importeres fra udlandet, og det er de opmærksomme på hos Toldstyrelsen, hvor de gør, hvad de kan for at stoppe importen.

- Der er altid et marked, men vi gør vores bedste for at fange det meste af det, siger funktionsleder i Toldstyrelsen Jesper Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bange

Hvert år bliver adskillige pakker med det illegale stof Melanotan 2 beslaglagt i tolden. Gennem de seneste år er antallet af beslaglagte solkure steget fra 30 i 2019 til 57 i 2022, oplyser Toldstyrelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Jesper Christiansen er præparaterne dog sjældent mærket korrekt, så der er, vurderer han, sandsynligvis et stort mørketal, og derfor er det svært at sige, hvor stort omfanget af problemet reelt er.

Cecilie Sørensen fortæller, at hun ser de mange advarsler og er opmærksom på risikoen ved solkuren. Men det fylder alligevel ikke meget for hende.

- Jeg er nok lidt bange for at blive syg, men det når ikke helt ind. Tanken kan dog godt strejfe mig, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Melanotan er i medierne blevet kendt som ”Barbie-pillen” på trods af, at det ikke kommer i pilleform, men injiceres i kroppen med en kanyle eller indtages som næsespray.