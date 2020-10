Centralt knudepunkt lukkes i to døgn

50.600 biler kører i hverdage over broen i København, der lukker i to døgn på grund af renovering

Titusindvis af bilister må omdirigere deres rute i København.

Fra lørdag 24. oktober frem til mandag morgen to døgn senere vil Langebro i København nemlig være lukket.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser til Ekstra Bladet, at man fra kommunens side har vurderet, at det er det bedst mulige tidspunkt at lukke broen.

På hverdage kører der nemlig i gennemsnit 50.600 køretøjer over broen. Et tal, der altså er væsentligt lavere i weekenden.

Langebro skal akut repareres for millionbeløb

Teknik- og Miljøforvaltningen skal bruge store millionbeløb på at renovere Langebro efter skader og konstruktionsfejl er blevet opdaget i forbindelse med renoveringen af den gamle parkeringskælder under broen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Kommer ikke uden om lukning

Allerede denne weekend, 17.-18. oktober, vil arbejdet blive påbegyndt. Her vil der være færre vejbaner åbne, men det vil stadig være muligt at passere broen i begge retninger.

Store mængder regnvand de senere år har medført skader på broen betonkonstruktion og maskinrum. Derfor skal Langebro nu regnvandssikres med såkaldte drypnæser.

Her er skaderne på Langebro

De skal opsamle regnvandet og lede det uden om maskinrummet. Og for at de kan påmonteres, skal der laves nogle reparationer, der betyder, at broen uundgåeligt skal være oppe weekenden efter.

Langebro i København er godt slidt. Derfor skal den nu repareres. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Har fået 300 millioner til renovering

Renoveringen koster i denne omgang knap 43 millioner kroner. Det er de akutte reparationer, der blandt andet indebærer regnvandssikringen.

Men det bliver ikke sidste gang, at amagerkanerne skal forvente at styre uden om vejarbejdet.

Langebro, der er i gennemgribende dårlig forfatning, skal nemlig repareres ad tre omgange, og alene de to første runder kommer sammenlagt til at koste mere end 300 millioner og bliver afsluttet i 2025.

Sidste runde forventes afsluttet i 2029.

