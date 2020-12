Centrum af København ramt af strømnedbrud

Centrale dele af København er søndag aften ramt af et strømnedbrud.

Det bekræfter Lasse Bjerre Sørensen, der er presseansvarlig for Radius Elnet, over for Ekstra Bladet.

- Klokken 19.15 havde vi 758 kunder, der var uden strøm. Klokken 20.11 var vi i stand til at koble 705 af de kunder tilbage på nettet. Det vil sige, at vi mangler 53 kunder på nuværende tidspunkt.

- Prognosen for at få de sidste på er omkring klokken 22.00. Vi har folk derinde, der knokler løs for at få det klaret, så måske er det tilbage før 22.00. Det håber vi på, siger Lasse Bjerre Sørensen.

Ukendt årsag

Årsagen til nedbruddet er endnu ukendt.

- Jeg bliver lidt teknisk, fordi teknikerne siger, det er en 10 kilovolt fejl. På nuværende tidspunkt kan de ikke sige så meget mere.

- Punkt et er at få koblet om i nettet, sådan så vi får strømmen hurtigst muligt tilbage til kunderne. Punkt to er at finde ud af, hvilken fejl der opstod, siger Lasse Bjerre Sørensen.

Hos DSB oplyser de også til Ekstra Bladet, at de er berørt at strømnedbruddet.

- Der er strømnedbrud omkring Københavns Hovedbanegård. Der mangler lys på Hovedbanegården, og vores billetautomater virker ikke. Der er sendt personale ned for at hjælpe kunderne, lyder det fra DSB.

Togene kører dog stadig, eftersom der stadig er kørestrøm.

Radius driver det elnet, som forsyner en million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, Nordsjælland og i dele af Midtsjælland.

Opdateres ...