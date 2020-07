CEO bestialsk myrdet i New York

33-årige Fahim Saleh, der stod i spidsen for Tech-firmaet Pathao og var grundlægger af en række startups i Nigeria og Bangladesh, er død i en alder af 33 år.

Han blev fundet tirsdag af politiet i New York. Drabet er siden blevet bekræftet af firmaet Pathao, der på Instagram skriver, at de har mistet deres iværksætter og CEO på tragisk vis.

En overvågningsvideo fra elevatoren fra Fahim Salehs bygning viser, at en sortklædt mand, der ligeledes bar sort maske, fulgte efter Fahim Saleh mandag.

Den formodede gerningsmand satte ifølge The New York Times strøm til Fahim Saleh, hvorefter han halshuggede og maltrakterede liget med en elektrisk sav.

Hans ligdele blev fundet i plastikskraldeposer i nærheden af hans hjem på Manhattan. Politiet efterforsker sagen og arbejder med en teori om, at den formodede gerningsmand blev afbrudt midt under drabet, da Fahim Salehs søster kom ind i lejligheden for at tjekke, om broderen var okay. Hun ikke havde fået livstegn fra ham i 24 timer.

Efterforskere mener, at den formodede gerningsmand flygtede gennem lejlighedens bagdør og ind i bygningens trappeopgang, da søsteren ankom.

En talsmand fra politiet siger, at han ikke kan kommentere, hvordan den formodede gerningsmand kom ind i bygningen. Ejendommens administrationsselskab siger, at bygningen ikke havde en dørmand på det pågældende tidspunkt, men at sikkerheden var i top.