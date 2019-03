Jagten på det perfekte look har fået britiske Charlie Phillips til at gennemgå en større transformation, der har kostet mange tusinde kroner

Skal vi tage til takke med den krop og det udseende, vi er skabt med, eller er det okay at stræbe efter noget 'bedre'?

26-årige Charlie Phillips fra England er ikke i tvivl. Hun har altid være usikker, og da hun fyldte 18 år, tog hun en beslutning.

'Da jeg blev 18 og voksen, besluttede jeg mig for at ændre mit udseende,' skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Charlies ønske om at ændre sit udseende kom på bagkant af en operation for skoliose (skæv ryg), som hun var igennem som 17-årig. Selvom operationen hjalp på hendes problemer med ryggen, så var der særlig en ting, der gik hende på bagefter.

Røngtenbilledet her viser, hvor skæv Charlies rygsøjle var, inden hun blev opereret. Foto: Privatfoto

Rygoperationen var vellykket, men det krævede et års genoptræning at komme til at gå ordentligt igen, fortæller Charlie. Foto: Privatfoto

'Jeg gik fra at veje 53,9 kilo til at veje 41,2 kilo, og det så ikke ret godt ud. Det påvirkede mig meget. Jeg var virkelig nede over mit udseende efter operationen, men efter et års genoptræning besluttede jeg mig for at begynde i et træningscenter.'

Og målet var ikke til at tage fejl af:

'Jeg så hele tiden billeder af piger på internettet med markeret og solbrændte kroppe. Jeg besluttede, at sådan ville jeg også gerne se ud,' fortæller Charlie Phillips til Ekstra Bladet.

Masser af træning

Charlie gik i træningscenter flere gange om ugen, indtil hun for to år siden, fødte sin søn. Det har dog ikke sat en stopper for hendes træning. I dag træner hun 4-5 gange om ugen derhjemme, siger hun til Ekstra Bladet.

Charlie gik i træningscentret 4-5 gange om ugen ind til hun fik sin søn Thomas. Nu foretager hun sine træningsrutiner i hjemmet. Foto: Privatfoto

Stille og roligt begyndte hun at få det bedre med sig selv, men der skulle mere til end træning. Charlie har brugt omkring 100.000 kroner på blandt andet filler i kæberne, større bryster, semi-permanente øjenbryn, tatovering af læberne og botox.

'Jeg begyndte at føle mig mere selvsikker, da jeg fik lavet mine bryster, og efter jeg begyndte at få fillers i ansigtet. Det er først inden for de seneste par år, at jeg har fået det bedre med mig selv. Jeg føler mig dog stadig usikker en gang imellem.'

Når Charlie kigger tilbage på den rejse, hun har været igennem, så fortryder hun ikke de valg, hun har taget.

Charlie før sin transformation. Foto: Privatfoto

Som 19-årig fik Charlie sin først filler i læberne. Som 21-årig fik hun lavet sine bryster fra størrelse B til dobbelt D. Foto: Privatfoto

'Jeg satte mig selv et mål om et bestemt udseende, og det synes jeg, at jeg har nået.'

'Da jeg fik diagnosen skoliose, troede jeg ikke, at jeg kunne nå mit mål, men jeg har fuldstændig smadret den frygt, og jeg er så fit, som jeg nogensinde har været. Jeg træner næsten hver dag uden smerter,' forklarer Charlie til Ekstra Bladet.

Sund kost

Det kræver en sund kost at holde formen ved lige, og i nedenstående faktaboks kan du se, hvad Charlie typisk spiser i løbet af en dag, hvor grøntsager i form af gulerødder, kål og broccoli hører til næsten hvert måltid.

Det spiser Charlie i løbet af en dag Morgenmad: En kop kaffe og en banan Frokost: Grøntsager med couscous og en banan eller jordbær-smoothie med mandelmælk. Aftensmad: Fisk med ris og grøntsager, kyllingewraps eller en bøf med grøntsager og ris eller søde kartofler. Mellemmåltider: Linser, riskager med sund peanutbutter, pocheret æg på mørkt kernebrød eller riskager, havregrød med naturlig honning, frugt. Vis mere Luk

Transformationen har ikke kun været en dans på roser, fortæller Charlie. Flere har kaldt hende for falsk på de sociale medier, og at hun så bedre ud, inden hun begyndte at ændre sit udseende.

I begyndelsen gik kommentarerne hende på, men i dag har hun accepteret, at det ikke er alle, der syntes, det er okay at ændre sit udseende - selvom det får hende til at føle sig bedre tilpas:

'Jeg følte, jeg skulle forsvare mit udseende hele tiden. Nu griner jeg bare af kommentarerne. Du kan ikke gøre alle tilfredse. Desuden får jeg også komplimenter, så dem fokuserer jeg bare på i stedet,' beretter Charlie til Ekstra Bladet.

Charlie får modbydelige kommentarer fra folk, der mener, hun ser falsk ud, og at hun så bedre ud før. Foto: Privatfoto

Følg drømmen

Hun opfordrer andre, der ønsker at ændre deres udseende til at følge deres drøm:

'Få det udseende, du gerne vil have. Lad være med at lade andre holde dig tilbage. Lad ikke negative kommentarer forhindre dig i at være den, du vil være.'

Men selvom det kan lyde simpelt at gøre det, der er bedst for en selv, så er der en bagside af medaljen, fortæller Charlie til Ekstra Bladet:

'Jeg har venner, der er stoppet med at kontakte mig. Da jeg var yngre, havde jeg mange venner, men siden min transformation, er der nogle, der ikke gider gå ud med mig mere.'

'Men min mand (Ross, red.) er meget begejstret for mit udseende, og han viser mig frem med stor glæde,' slutter Charlie Phillips.

Charlies kæreste Ross er meget begejstret for Charlies udseende. men Charlie understreger, at hun ikke har ændret udseende for Ross' skyld. Foto: Privatfoto