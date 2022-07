Charterselskab i skarp opfordring til SAS

Mange danskere frygter for deres sommerferie, efter konflikten brød ud mellem SAS og piloterne.

Konflikten får nu også store konsekvenser for charterselskabet Apollo, der hvert år flyver tusindvis af danskere på ferie med SAS-fly, og dermed er dybt afhængige af SAS.

Nu har de fået nok.

- Vi har nu sendt et brev til SAS og pilotforeningen, hvor vi på det kraftigste opfordrer parterne til at komme tilbage til forhandlingsbordet, siger salgsdirektør hos Apollo, Glenn Bisgaard.

- Vi ser med meget stor alvor på konflikten. Hos Apollo er 40 procent af vores flyvninger om ugen med SAS-charterfly.

Glenn Bisgaard er ikke desperat endnu, men han udtrykker dyb bekymring for den nuværende situation.

En lus mellem to negle

Ifølge Glenn Bisgaard er der alt for mange, der bliver ofre for konflikten, fordi det er højsæson for flyrejser. Samtidig er folk blevet mere rejselystne efter corona.

- Det er ikke kun dem, der skal til at gå på ferie, som har et problem. Der er jo også personer, der ikke kan hjem fra deres nuværende ferie.

- Man er som en lus mellem to negle lige nu, siger han.

SAS leverer ikke

Apollo har samarbejdet med SAS i 20 år, og har derfor set flere strejker i branchen, men kalder den nuværende konflikt for ekstraordinær.

- Vi er den største kunde hos SAS, så det er klart, at det får konsekvenser for os. Indtil videre bliver det økonomiske aspekt først gjort efter op efter konflikten, så det er klart der kommer et efterspil, siger Glenn Bisgaard.

- Vi har en fast kontrakt mellem Apollo og SAS, og på nuværende tidspunkt leverer SAS ikke på deres del af aftalen.

Mandag brød forhandlingerne sammen, og det betød, at cirka 1000 gik i strejke.

Læs her, hvad du kan stille op, hvis din ferie er påvirket af pilotstrejken.