Chatbot skriver deres skoleopgaver: - Lærerne aner det ikke

Ekstra Bladet har talt med to gymnasieelever, der har brugt kunstig intelligens til at snyde i skolen. De ved godt, at det kan koste en bortvisning, men 'den sparer dem tid' og sikrer gode karakterer. En af dem forklarer her, hvordan han snyder

- Den kan formulere sætninger, jeg aldrig selv kunne have formuleret.

Lærernes værste mareridt, den ældgamle disciplin i skolesnyd, er nu blevet endnu lettere.

Det skyldes det nyeste påfund indenfor kunstig intelligens, ChatGPT, som er en chatbot, der kan svare dig på stort set alt, og som har imponeret flere forskere med sin avancerede teknologi.

Og nu er der flere gymnasieelever, som er begyndt at få øjnene op for mulighederne omkring ChatGPT.

Ekstra Bladet har talt med et par af de elever, som har brugt ChatGPT-3 til at lave sine afleveringer for sig. Begge har ønsket at være anonyme, og de kender ikke hinanden.

- Jeg har både brugt ChatGPT til lektier og til hele afleveringer, siger eleven.

Vedkommende går i gymnasiet og bruger chatbotten flere gange om dagen.

- Den har hjulpet mig med at formulere sætninger, jeg aldrig ville have kunnet formulere selv. Den har hjulpet mig med at finde dybere meninger i tekster og med at resumere tekster.

Alt dette er ikke noget lærerne ved noget om. Faktisk måtte eleven prikke lidt til lærerne, for at se, hvad de egentlig vidste, og det var - ifølge eleven - begrænset.

Lavede stor opgave med ChatGPT

Ekstra Bladet har også været i kontakt med en anden gymnasieelev, som også ønsker at være anonym.

Denne elev fortæller, at de brugte ChatGPT til at skrive hele deres DHO (Dansk Historie Opgave, red.), som er en større tværfaglig opgave, man laver i løbet af 1.g.

- Når først man lærer at bruge ChatGPT og udnytte den, så kan den strukturere næsten hele din opgave, den vej som du ønsker.

Eleven forklarer, at den kunstige intelligens først lavede tre relevante problemformuleringer.

- Dernæst fik jeg punkt for punkt til at lave en redegørelse, en analyse og en vurderende tekst.

Eleven fortæller dog, at teksten blev omskrevet af vedkommende selv, i frygt for plagiat.

- Havde du omskrevet teksten, hvis du havde vidst, at du ikke ville blive taget for plagiat?

- Hvis jeg vidste det med sikkerhed, så havde jeg nok ikke haft disciplin til det.

Begge elever har fået høje karakterer for deres opgaver, som er lavet af ChatGPT.

Den ene anonyme elev fortæller, at personen sparer en del tid ved at bruge ChatGPT. Foto: René Schütze

Da maskinen vandt over mennesket

Helt afgjort snyd

De to gymnasieelever er dog uenige i, hvordan de definerer deres brug af ChatGPT.

- Vil du mene, at det er snyd at bruge ChatGPT til afleveringer?

- Det er helt afgjort snyd. Jeg vil næsten mene, det er mere snyd end at kopiere direkte fra en anden opgave, da ChatGPT kan vinkle din opgave præcis, som du ønsker, uden at vide det mindste om emnet.

Den anden elev ser det dog mere som en form for tidsbesparende hjælpemiddel til opgaver, de ikke selv kan løse.

-Jeg ser det ikke som snyd, jeg ser det som et hjælperedskab, så jeg ikke behøver bruge så meget af min fritid på skolen, siger den anden.

- Eksempelvis når jeg ikke har min lærer til rådighed derhjemme om aftenen, så bruger jeg den som hjælp, til opgaver jeg ikke selv kan løse.

Begge elever kender flere som bruger ChatGPT-3 til enten at hjælpe med skoleopgaver, eller til at snyde.

Sparer en for tid

Begge elever lægger vægt på, at der er tidsmæssige fordele ved at bruge ChatGPT-3.

- Det kan spare en for en del tid, så man ikke behøver at bruge alt sin tid på en masse arbejde, som kan gøres langt hurtigere. Foreksempel at lave resumeer af tekster og sådan, siger den ene elev.

- Da jeg lavede min DHO, der havde jeg I løbet af omkring en time lavet skolearbejde som svarer til over seks til otte timer, siger den anden.

