Chauffør forlod bussen - måtte haste til sit barns fødsel

Turen tog en uventet drejning for en jysk buschauffør, da hans kæreste pludselig gik i fødsel

Hvad der skulle have været en almindelig arbejdsdag, endte noget anderledes for buschaufføren Jonatan Menezes.

Midt på ruten fra Odder til Hornslet fik han nemlig onsdag morgen klokken 7 et opkald om, at hans kæreste var gået i fødsel, skriver TV 2 Østjylland.

Og hvis ikke han ville gå glip af sit barns ankomst til verden, skulle han straks komme til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

- Der gik mange tanker igennem mit hoved der, og jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig tænkte på jobbet som buschauffør. Jeg ville bare gerne nå fødslen, siger Jonatan Menezes til TV 2 Østjylland.

Hurtigt fik han tilkaldt en kollega, der efter ti minutter ankom og kunne fragte passagererne videre.

Den ny nybagte far nåede hen på sygehuset et kvarter før, en sund og rask pige kom til verden.

Fødslen gik i gang tre uger før termin og kom derfor noget uventet for buschaufføren, men han er glad for, at passagerne tog afbrydelsen uden brok og med lykønskninger, fortæller han til TV 2 Østjylland.