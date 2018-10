Chauffør ignorerede alle skilte: Her betaler han prisen

En amerikansk lastbilchauffør har fået den tvivlsomme fornøjelse at få sin dumstædighed udstillet på det store internet.

Der skete, efter han torsdag formåede at sende sin lastbil ned af en bjergskrænt i californiske Mendocino County i et uheld, der ifølge politiet var helt og aldeles selvforskyldt.

Chaufføren, Christopher Cortez, valgte nemlig at ignorere adskillige skilte, der advarede om, at køretøjer over tolv meter ikke kunne passere de snævre bjergveje, som han havde kurs mod, beretter ABC News.

- Han sagde, at han havde set et par stykker af dem.

- Men han sagde, at han ville tage chancen og se, hvad han kunne stille op, fortæller overbetjent Robert Powers fra det californiske færdselspoliti.

Hvordan det gik, da han Christopher Cortez valgte at tage chancen, kan du se i videoen over artiklen. Lastbilen ligger nu 30 meter nede i kløften, og vejen skal nu afspærres en hel dag for at fjerne det forulykkede køretøj. Chaufføren slap til gengæld fra oplevelsen uden skræmmer.

Den californiske transportstyrelse, CalTrans, har delt videoen på sociale medier for at advare andre mod at ignorere advarselsskiltene i området.

Det besvær kunne man dog godt have sparet sig, mener de lokale, der har set lignende uheld adskillige gange gennem årene og forventer at se flere.

- Jeg så den (videoen, red.) i går, og sagde 'der ryger endnu en', siger en lokal, unavngiven kvinde til ABC News.

- Vi kunne sætte et skilt op og en video med lastbilen i båndsløjfe, det ville alligevel ske igen, lyder vurderingen fra overbetjent Robert Powers.