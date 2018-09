Chauffør om kæmpe traktor-promille: Der gik Underberg i den

Dundrende tømmermænd varer sjældent mere end et par dage. Men for en 55-årig midtjysk chauffør og fritidslandmand kommer de til at strække sig over tre år, og oven i hatten må han regne med at få en alvorlig økonomisk lussing.

- Det er jeg selvfølgelig træt af. Men det er jo min fejl. Det er min egen skyld. Det var pissedumt af mig, siger manden til Ekstra Bladet halvanden uge efter at være anholdt i sin traktor med en promille på op imod 2,35 på Tværmosevej tæt på sin ejendom ved Sunds nord for Herning.

Det var det tal, der dukkede op på alkometeret, da han pustede i det på stedet efter sin anholdelse klokken 01.23. Senere gentog han den øvelse på politistationen i Herning, og da var promillen igen over 2,0.

Resultatet af blodprøven er ikke dukket op endnu. Men er den også over 2,0, står traktorens fører til en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år og en klækkelig bøde.

Druk koster en månedsløn

Selv regner traktor-føreren med, at bøden bliver på omkring 22.000 kroner, og Bent Smedegaard, faglig konsulent hos lokalpolitiet i Herning, bekræfter, at det nok vil ligge 'der omkring'. Beløbet beregnes ud fra hans månedsløn og promillens størrelse.

- Han skal nok også regne med at få en betinget fængselsstraf og nogle dages samfundstjeneste. Men han erkender jo, så sagen behøver ikke ende i retten, siger Bent Smedegaard.

Ekstra Bladet er bekendt med den 55-årige midtjydes identitet og adresse. Han ønsker ikke at stå frem med navn og billede, og det ønske har Ekstra Bladet valgt at efterkomme set i lyset af sagens karakter og det forhold, at han 100 procent erkender sig skyldig.

- Jeg er ikke stolt af det her. Jeg er virkelig træt af mig selv, forklarer han.

Følte sig ikke fordrukken

Set i traktorens bakspejl lægger han ikke skjul på, at 'der gik Underberg (tysk bitter-snaps, red.) i den' i timerne, før han satte startnøglen i sin Fiat-traktor natten til lørdag 1. september for at køre de fire kilometer hjem til sig selv.

- Jeg var til fødselsdagsfest hos en veninde og fik en masse Underberg, og også et par øl, tror jeg. Så, ja, jeg var fuld. Det var heller ikke meningen, at jeg ville køre selv, siger manden, som var ankommet i sin traktor til festen fredag aften, fordi han skulle aflevere en anhænger i nærheden.

Promille-føreren erkender, at han før den natlige traktor-turen nord for Herning, som endte med en anholdelse, indtog 'en masse Underberg'. Hvor mange små bitter-flasker, det drejer sig om, husker han ikke. Foto: PR-foto

- Følte du dig fuld, da du kørte?

- Promillen viser jo, at jeg VAR pissefuld. Havde jeg ikke været det, ville jeg ikke have taget traktoren. Men det følte jeg faktisk ikke.

Bremsespor to meter lange

Fritidslandmanden fortæller, at det mistede kørekort får store konsekvenser for hans arbejde som chauffør i en lokal virksomhed. Et job som er hans primære eksistensgrundlag.

- Jeg må finde noget andet at lave, siger han.

- Hvordan reagerede du, da politiet stoppede dig?

- Jeg tænkte: Fuck, mand. Jeg vidste jo godt, at den var gal, da jeg så patruljevognen holde der 300 meter fra min ejendom. Hvad jeg gjorde? Jeg blokerede bremserne. Jeg tror, bremsesporene var to meter lange.

- Har du lært noget af hændelsen?

- Ja. Jeg gør det ikke igen.

***

Sur på anmelderen: Han var ondskabsfuld

Den 55-årige promille-kører fra Sunds forklarer, at han startede sin traktor i fuldskab og i 'i trods'.

- Der var den der fyr til festen, der truede med at anmelde mig. Det skulle den idiot ikke bestemme. Det var det, jeg tænkte, og det var selvfølgelig dumt. Men jeg troede ikke, han ville gøre alvor at truslen.

I tilbageblik er han forbandet over, at manden ikke bare tog startnøglerne fra ham eller stillede sig foran traktoren.

- Det er dårlig stil. Det er virkelig ondskabsfuldt at anmelde folk på den måde, mener han.

- Har du konfronteret ham med den holdning?

- Nej, jeg taler aldrig med ham igen.

