Chef blev forfremmet efter sexchikane-advarsel

Lige siden Sofie Linde i under Zulu Comedy Galla stillede sig op på scenen og krævede et opgør med sexisme i mediebranchen, er det væltet frem med historier om kvinder, der har været udsat for krænkelser i deres tid på danske medier.

Og også på Ekstra Bladet har flere tidligere og nuværende ansatte de seneste dage stået frem og fortalt, at de i deres ansættelsestid også har oplevet krænkende adfærd fra kollegaer eller chefer.

Den seneste til at fortælle om sine oplevelser er den nuværende DR-programchef Lisbeth Langwadt, som tidligere blandt andet har været medlem af Ekstra Bladets chefredaktion.

Det sker i et interview med Politiken.

Sagde op efter forfremmelse

Her fortæller hun, at hun i 2017 blev udsat for seksuel chikane af en anden chef på Ekstra Bladet. Siden fik den pågældende chef en advarsel, men han blev også forfremmet, mens Lisbeth Langwadt opsagde sin stilling.

- Det, der reelt skete, var, at jeg – den forurettede part – sagde op, og den anden part blev forfremmet, siger hun til Politiken.

Den pågældende chef, som altså i 2017 blev forfremmet, blev i foråret 2019 fyret, efter klager over krænkende adfærd.

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, som også var chefredaktør dengang, mener, at sagen blev håndteret, som den skulle.

- De to mennesker kunne ikke sammen og bekæmpede hinanden, det var jo ulideligt for medarbejderne på Ekstra Bladet. Der er det min forbandede pligt som øverste chef at gå ind og skære igennem, og det gjorde jeg. Lisbeth vælger så at sige, at så forlader hun butikken. Det var jeg ked af, at hun gjorde, siger han til Politiken.

46 har underskrevet brev

Han fortæller, at den nu tidligere mandlige chef fik en advarsel i 2017, fordi 'hans opførsel over for Lisbeth på et hotelværelse var af en karakter, så hvis det gentog sig, ville han ryge ud.'

Den seksuelt krænkende adfærd, som flere har oplevet på Ekstra Bladet, har fået 46 nuværende og tidligere kvindelige medarbejdere på Ekstra Bladet til at sende et brev til ledelsen, hvor de understreger, at en sexistisk kultur har fundet sted.

Brevet og de seneste dages historier om sexisme på blandt andet Ekstra Bladet har fået chefredaktionen til at indkalde til en række møder for at tale om den eksisterende kultur og om, hvordan den bliver ændret helt.

Onsdag sætter Poul Madsen selv sig til tasterne på eb.dk for at chatte med læserne om sexisme på Ekstra Bladet.