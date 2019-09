Chef chokerede: 'Godmorgen fisser'

Tænker du nogensinde over, hvordan du hilser på dine kolleger, når du møder ind på arbejdet om morgenen?

For en unavngiven chef var det ikke underligt at starte dagen med bemærkningen 'godmorgen fisser'.

Det fortæller Martin Rasmussen, der er forbundsnæstformand i fagforbundet HK.

I et indlæg i A4 Arbejdsmiljø skriver han, at HK i øjeblikket fører en sag, hvor en nyansat i en virksomhed føler sig krænket, efter at chefens 'godmorgen' blev efterfulgt af 'fisser'.

Virksomhedens ansvar

- I dag ved vi, at seksuel chikane rummer alt fra fysiske til verbale krænkelser. Vi har også dommernes ord for, at en virksomhed er forpligtet til at sikre, at der er en ordentlig tone på arbejdspladsen. Det betyder, at det er virksomhedens ansvar, når den nyansatte føler sig krænket, når chefen siger 'Godmorgen fisser, som set i en sag HK fører, skriver Martin Rasmussen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med forbundsnæstformanden. Han vil ikke gå i detaljer i sagen om chefen, der sagde 'godmorgen fisser', men bekræfter, at hændelsen fandt sted i en dansk virksomhed.

Selv om flere detaljer i den omtalte sag fortsat står hen i det uvisse, står det klart, at der er sket en markant stigning i sager om sexchikane blandt fagforbundets medlemmer.

I kølvandet på #MeToo-bevægelsen, hvor kendte kvinder stod frem og fortalte om episoder med seksuelle krænkelser, spurgte HK sine medlemmer, om de havde oplevet kommentarer, fået tilsendt billeder eller fået nærgående spørgsmål.

Det svarede mere end hvert fjerde medlem ja til.

- Her fik vi i HK en fornemmelse af, at problemet var langt større, end vi gik og troede, fortæller Martin Rasmussen til Ekstra Bladet.

I øjeblikket har HK 10 juridiske sager om sexchikane, der er rejst det seneste år. Det er flere sager, end der har været de seneste 10 år i HK. Sagerne handler om alt fra voldtægt, berøringer, grove kommentarer og tegnede tissemænd, står der i indlægget.

Ud over de 10 aktuelle sager modtager HK hver uge henvendelser fra afdelinger om hændelser, der drejer sig om seksuel chikane, men som ikke nødvendigvis bliver en sag.

- Vi har valgt at opruste og ansætte en ekstra advokat, der alene arbejder med seksuel chikane for vores medlemmer. Og den målrettede indsats viser, at jo mere fokus man sætter på sagerne, jo flere kommer der frem, udtaler Martin Rasmussen til Ekstra Bladet.