Chef for Mauis krisestyring stopper efter voldsom kritik

Lederen af Mauis agentur for krisestyring, Herman Andaya, er torsdag amerikansk tid trådt tilbage.

Så sent som onsdag forsvarede Andaya beslutningen om ikke at sætte sirenerne på øen i gang, da en naturbrand spredte sig i byen Lahaina.

Det fik han stor kritik for, da overlevende fortæller, at de ikke vidste, hvilken fare der var på vej mod dem.

Mindst 111 mennesker er døde i brandene.

Mange af dem blev dræbt i deres hjem eller i deres biler, mens de forsøgte at undslippe flammerne.

Det ventes, at dødstallet kommer til at stige yderligere.

- I dag har borgmester Richard Bissen modtaget opsigelsen fra Mauis krisestyringsagenturs (MEMA) administrator Herman Andaya, lyder det i en udtalelse fra Maui County.

- Med henvisning til helbredsmæssige årsager er han stoppet øjeblikkeligt.

USA's præsident, Joe Biden, rejser i begyndelsen af næste uge til den katastroferamte Hawaii-ø Maui sammen med sin hustru, Jill. Det oplyste Det Hvide Hus onsdag.

Præsidentparret skal mødes med beredskabsfolk, overlevende og føderale, statslige og lokale embedsmænd.

Biden har før udtalt, at han ville vente med at besøge øgruppen, indtil han var sikker på, at besøget ikke ville forstyrre redningsarbejdet.

- Jeg vil ikke være i vejen. Jeg vil være sikker på, at vi ikke ødelægger nogen af de igangværende redningsindsatser, sagde han tirsdag.

De lokale myndigheder har advaret turister om at blive væk på grund af skovbrandene. Tusindvis er dog blevet på Maui, og andre er endda rejst til øen efter tragedien.