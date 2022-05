Chef fyret efter sexbeskeder: - Jeg var i chok

'Har du nogensinde fået en sprøjteorgasme?'

Det var bare en af de grænseoverskridende beskeder, som Cassandra modtog fra sin daværende chef, da hun arbejdede på Billund Gastropub.

- Jeg var i chok. Han gik fuldstændig over stregen. Jeg følte, at han udnyttede sin chefstilling, fortæller Cassandra til Ekstra Bladet.

Det startede en dag, da Cassandra tilfældigvis mødte sin chef, da hun var ude at handle med sin mor.

- Da vi kom hjem fra turen, ansøgte han om kontakt med mig på alle mine sociale medier, og så startede det.

'Vin og hygge'

I starten inviterede han Cassandra på besøg hjemme hos sig.

- Først skrev han til mig, om jeg ville hjem til ham og have vin og hygge, men jeg takkede pænt nej.

Hun skrev til sin chef, at han var alt for gammel, og at hun ikke var interesseret i ham, men det var ikke nok.

- Pludselig eskalerer det fuldstændig, fortæller Cassandra.

- Han spurgte mig, om jeg havde fået sprøjteorgasmer, og om jeg ville have dickpics.

På trods af at Cassandra gentagne gange bad chefen om at stoppe, blev han ved.

- Jeg sagde flere gange til ham, at han gik over min grænse, men han blev ved med at sende de her beskeder.

Ud over beskederne sendte Cassandras chef også eksplicitte billeder af seksuel karakter.

Forældrene orienteret

De upassende sexbeskeder fra chefen på Billund Gastropub kom bag på Cassandra, der ikke vidste, hvad hun skulle gøre.

- Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle håndtere det i starten, men til sidst valgte jeg at lave et opslag på Facebook, siger Cassandra.

- Jeg lavede opslaget, fordi han ikke skal have lov til at fortsætte med at skrive sådan nogle beskeder til unge piger.

Ud over facebookopslaget fortalte Cassandra sine forældre om korrespondancen, og de blev efterfølgende involveret i sagen.

- I starten tænkte jeg, at jeg måske bare skulle leve med det, fordi han var min chef, og at jeg ikke havde noget at sige.

- Jeg sagde det også til mine forældre, som jo fortalte mig, at det på ingen måde er okay.

Møde med chefen

Cassandra blev efterfølgende indkaldt til et møde, som hun deltog i sammen med sine forældre. På mødet var chefen og en anden medarbejder fra Billund Gastropub.

- På mødet undskyldte han mange gange og beklagede situationen. Han sagde, at han var fuld, da han sendte beskederne.

Efter mødet genoptager Cassandra sit arbejde på Billund Gastropub, men bliver hurtigt klar over, at hun ikke kan fortsætte.

- Da jeg kommer på arbejde igen, får jeg det dårligt, når han er der.

Kort efter sagde Cassandra op fra arbejdet, men hun er stadig mærket efter episoden.

Politianmeldelse

I selskab med sine forældre har Cassandra valgt at politianmelde sin chef efter episoden.

- Jeg var først bange for, hvordan han ville reagere, hvis jeg politianmeldte det, men det har jeg gjort nu.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med ejerne af Billund Gastropub, men de har ikke ønsket at deltage. I stedet henviser de til et facebookopslag, hvor de beklager episoden.

De ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, men af opslaget fremgår det, at den involverede chef nu er fyret fra virksomheden.

Ekstra Bladet har adskillige gange forsøgt at få en kommentar fra den involverede chef. Vedkommende er dog ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.