Chef hjemsendt efter krænkelser af HR-chef

En bombe sprang på LinkedIn sidste uge, da HR-chefen, Birgitte Rømer, skrev sin afskedshilsen til arbejdspladsen Frederiksberg Kommune.

Heri beskrev hun nemlig, hvordan hun som følge af en seksuel krænkelse fra en kollega havde følt sig nødsaget til at opsige sin stilling.

Den anklagede kollega fik imidlertid lov til at fortsætte, selvom han ifølge Birgitte Rømer har undskyldt og erkendt sin adfærd.

Men i dag har piben fået en anden lyd.

Den anklagede skulle være blevet sendt hjem fra arbejdspladsen tirsdag som følge af sagen med Birgitte Rømer.

Det fremgår ifølge Ekstra Bladets oplysninger af en intern meddelelse, som de ansatte på Frederiksberg Kommune tirsdag eftermiddag har modtaget.

En skriftlig påtale

I beskeden bliver der desuden beskrevet, at den pågældende fik en skriftlig påtale for den konkrete episode tilbage i oktober 2022 efter juridisk rådgivning fra Kommunernes Landsforening.

På daværende tidspunkt vurderede KL, at påtalen flugtede med karakteren af den episode, som Birgitte Rømer har været udsat for.

Igangsat undersøgelse

Efter Birgitte Rømers anklager kom frem i det offentlige, blev der på Frederiksberg Kommunens hjemmeside beskrevet, hvordan man ønskede at undersøge sagen yderligere.

'Frederiksberg Kommune tolererer ikke krænkende adfærd, og vi har en meget klar politik på området.'

'I forhold til den konkrete sag, vores tidligere HR-chef nævner, modtog Frederiksberg Kommune dengang juridisk rådgivning hos Kommunernes Landsforening (KL) om håndteringen,' står der i udtalelsen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med HR-chef Birgitte Rømer, der ikke ønsker at uddybe sagen yderligere for nuværende.

Desuden har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få en kommentar fra den hjemsendte kollega.

Annoncerer det selv

Efter Ekstra Bladets henvendelse har Frederiksberg Kommune selv lagt op på deres officielle hjemmeside, at det drejer sig om direktøren for By-, Kultur- og Miljøområdet.

'Frederiksberg Kommune har valgt at hjemsende Ulrik Winge, som har været direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet siden 2011.'

I pressemeddelelsen bekræfter de - ligesom i den interne mail sendt til de ansatte i Frederiksberg Kommune -, at det drejer sig om anklagerne fra Birgitte Rømer, og at Ulrik Winge på daværende tidspunkt fik en skriftlig påtale.

Desuden skriver Frederiksberg Kommune, at Jesper Dahl er udpeget som konstitueret direktør.

Pressechef Martin Jensen ønsker ikke at oplyse yderligere for nuværende, da Ekstra Bladet kommer i kontakt med ham.