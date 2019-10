Chef i hæren stopper efter mobbe-anklager

Det oplyser chefen for Hærens Sergentskole, Peter Nielsen, på Facebook.

- Lederen har bedt om at blive flyttet til en stilling som projektofficer for den kommende Militære Akademi Uddannelse. Jeg mener, at det er klog beslutning, som er taget, skriver han.

Skolen fik i starten af oktober et strakspåbud af Arbejdstilsynet på grund af mobning af personale.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) krævede mandag handling i sagen.

