Chefer beder plejepersonale med symptomer om at gå på arbejde

- Jeg er meget bekymret og meget ærgerlig over, at mine medlemmer bliver sat i den situation, lyder det fra formand i FOA

Flere sosu-assistenter og sosu-hjælpere bliver bedt om at møde på arbejde, selvom de har enten symptomer på covid-19 eller er blevet konstateret nære kontakter til en smittet.

Det oplyser fagforeningen FOA til TV 2 Lorry.

- Jeg er meget bekymret og meget ærgerlig over, at mine medlemmer bliver sat i den situation, siger Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i fagforeningen FOA, til TV 2 Lorry.

- I værste fald så tager vores medlemmer smitten med ind på et plejecenter, hvor folk kan dø af det. Eller de tager smitten med ind på et hospital og smitter patienter eller kolleger, siger han.

Han bliver et par gange om ugen kontaktet af medlemmer, der af vedkommendes chef er blevet bedt om at arbejde, selvom retningslinjerne påbyder dem at isolere sig derhjemme, indtil de har fået en negativ coronatest, fordi de har været i nær kontakt med en smittet.

- Antallet af den slags henvendelser til mig er steget i de sidste par måneder, og det er jo et udtryk for, at der mangler hænder, siger Torben Klitmøller Hollmann til TV 2 Lorry.

Han tror, at de færreste af den slags sager ender på hans bord, fordi det typisk vil kunne blive løst lokalt ved, at medarbejderen får hjælp fra en tillidsmand.

- Henvendelserne er et symptom på det pressede arbejdsmarked, vi er i lige i øjeblikket - altså et symptom på at lederne er pressede. De mangler simpelthen faglige hænder både i kommuner og regioner. Og det får dem måske til at give den en ekstra tand for motivere deres ansatte til at komme afsted, siger Torben Klitmøller Hollmann til TV 2 Lorry.

Flere arbejdspladser har haft problemer med personalemangel, fordi mange medarbejdere har været enten smittede eller hjemsendt på grund af frygt for smitte.

Social- og sundhedspersonalet arbejder typisk på plejecentre, i hjemmeplejen eller på hospitaler og er derfor i meget tæt kontakt med nogle af de allermest udsatte borgere. Derfor ryster meldingen fra FOA en af landets førende virologer.

- De her brud på retningslinjerne er meget uhensigtsmæssige set fra et smittemæssigt synspunkt, siger professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, til TV 2 Lorry.

- Jeg går jo helt naturligt ud fra, at man som arbejdsgiver følger retningslinjerne, og da i hvert fald i det offentlige - og i særlig grad når det gælder sosu-assistenter, som jo i betydeligt omfang omgås de risikoudsatte grupper, siger Allan Randrup Thomsen.

Han understreger, at det er vigtigt, at man straks isolerer sig selv, når man får at vide, at man har været i nær kontakt med en smittet. Det er nemlig i de første dage efter at være blevet smittet, at man lettest giver virussen videre til andre.

- Vi smitter især lige op til, at vi får symptomer, og lige i begyndelsen af at vi har symptomer, og det vil sige, at i samme øjeblik man får at vide, at man er tæt kontakt, så kan man være en smittespreder, siger Allan Randrup Thomsen.

I myndighedernes smitteopsporingsenhed genkender man problematikken med, at arbejdsgivere forsøger at kalde nære kontakter på arbejde. De fører ikke statistik over den slags meldinger, men oplyser til TV 2 Lorry, at de ikke oplever det som noget, der fylder meget i deres arbejde.

TV 2 Lorry har været i kontakt med en række fagforeninger, hvoraf flere har prøvet at få lignende henvendelser fra deres medlemmer. Tilsyneladende er problemet dog størst hos FOA's medlemmer.

- Det er svært at sige, hvor stort problemets omfang reelt er, for der er nok et stort mørketal, siger Torben Klitmøller Hollmann.

Ingen ved hvor mange ansatte, der enten som nær kontakt eller med symptomer reelt ender med at tage på arbejde på chefens opfordring.

- Men bare ét tilfælde er ét for meget, for vi har jo netop at gøre med sårbare grupper, siger Allan Randrup Thomsen.

- Og lige netop nu har vi jo at gøre med en meget smitsom variant, så det vil være meget uhensigtsmæssigt ikke at følge de retningslinjer om isolation, som Sundhedsstyrelsen er kommet med. Så jeg vil da sandelig ikke håbe, at det her er en politik, der fortsætter fremadrettet, slutter Allan Randrup Thomsen.

Kommunernes Landsforening har afvist at svare på spørgsmål om, hvordan de vil sikre, at deres mellemledere ikke fremadrettet opfordrer symptomramte ansatte om at møde på arbejde.