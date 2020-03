Cheføkonom om corana-krisen: - Tag den lige med ro

Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk opfordrer til, at man i ro får skabt et overblik, hvis man vil have sin privatøkonomi mere sikkert igennem krisen

Danmark er kastet ud i en turbulent omgang af den verdensomspændende coronavirus, der lægger et voldsomt pres på samfundet og mange danskernes privatøkonomi.

Men selvom man ikke kan spå om fremtiden, så gælder det altså om at forsøge at undgå panik.

- Vi er i en midlertidig situation, vi bare skal komme igennem bedst muligt. Mit råd er derfor at se på, hvad I har af udgifter, lån og gæld, lød rådet lørdag fra Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladets læsere.

- Det skader ikke at få styr på sin økonomi, heller ikke når vi er ude af det her.

- Når vi er så meget hjemme, som vi er lige nu, så kan man lige så godt bruge tiden på at få styr på tingene, mener han.

Lørdag gav cheføkonom Morten Bruun Pedersen læserne gode råd om, hvordan man får privatøkonomien mere sikkert igennem krisen. Foto: Forbrugerrådet Tænk

Se også: Norge indfører kriselov i kampen mod corona

Tal med banken

Og det er bestemt ikke en god løsning at 'lege struds', når regningerne skal betales. Alle regninger skal tages alvorligt. Men særligt husleje og terminer er vigtige at have helt styr på.

- Så kom ned og få talt med banken, og betal det, der skal betales, med det samme.

- Står man på kanten til, at man skal på pension, skal man heller ikke gå i panik. Det er mere regningerne nu og her, der skal fokuseres på, vurderer cheføkonomen.

Hans råd er også, at man bør overveje, om det giver mere økonomisk mening at bruge pengene på regninger og derfor i en periode stoppe de private indbetalinger på pensionskontoen.

Skriv til Ekstra Bladets Helpdesk De kommende dage kan du både stille spørgsmål til eksperterne og selv komme med gode råd til andre om, hvordan man får økonomien og sig selv godt igennem corona-krisen. Søndag eftermiddag sætter Ekstra Bladet Helpdesk derfor fokus på de små- og mellemstore virksomheder. Hvor kan de få hjælp? Og hvad skal de gøre for at sikre fremtiden for deres forretning? Det vil Jeppe Rosenmejer, der er chefkonsulent i SMVdanmarks juridiske afdeling, hjælpe læserne med at få svar på. Hvis du har et spørgsmål eller måske en god idé til et tema, som vi bør tage op, så skriv til help@eb.dk.

Boligmarkedet er sundt

Han advarer samtidig danskerne mod af at lave et paniksalg af deres boliger.



- Folk skal lade vær med at gå i panik og sælge deres ejendomme.

- Boligmarkedet var sundt og stabilt inden krisen. Og det regner jeg også med, at det vil være, når krisen er ovre.

Morten Bruun Pedersen vurderer også, at selvom renterne lige nu bevæger sig op, skal man heller ikke her gå i panik og omlægge sine lån i blinde.