Cheføkonom: - Stor risiko for økonomisk krise

Vi kan muligvis se ind i en økonomisk krise indenfor et til to år.

Det mener cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen.

- Der er store risikofaktorer for en økonomisk krise indenfor de næste par år. Det er ikke på grund af krigen i Ukraine, og det er ikke på grund af de stigende benzinpriser, siger han.

Las Olsen mener, at der er et bestemt problem, som er langt mere alvorligt end de andre faktorer, som har en indflydelse på den danske økonomi.

- Den største risiko for en økonomisk krise er den høje inflation, der er i den vestlige verden i øjeblikket. Det er man simpelthen nødt til at gøre noget ved, og det er derfor, man sætter renten op.

- Den høje inflation er et tegn på at det går for stærkt, og den stigende rente skal være med til at dæmpe efterspørgslen, siger Las Olsen.

Krisen kan undgås

Cheføkonomen peger på, at hvis man formår at dæmpe efterspørgslen knivskarpt, så kommer det til at gå fint, men det er utrolig svært ifølge Las Olsen.

- Hvis man formår at gøre det korrekt, så vil inflationen falde igen, men arbejdsløsheden vil blive ved med at være lav. Det er utrolig svært, fordi der er mange ukendte faktorer.

Udover den høje inflation er der i øjeblikket en stor usikkerhed blandt forbrugerne, og det er blandt andet på grund af krigen i Ukraine, de stigende priser og et fald i aktiemarkederne.

- Vi er kommet for sent i gang med at dæmpe økonomien. Alt det her betyder, at der kan blive udløst en økonomisk krise i løbet af det næste år.

I Danmark er der i øjeblikket lav arbejdsløshed, som betyder, at vi ikke står overfor krisen i morgen.

- Der er masser af ledige stillinger, og før det bliver en alvorlig krise, så skal arbejdsløsheden stige. Det er også derfor, vi ikke står overfor en krise i morgen, siger Las Olsen.