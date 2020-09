Chefredaktør: Alt for mange havde affærer med praktikanter

Sexistiske jokes, upassende kommentarer og chefer, der misbrugte deres magt for at have affærer med praktikanter.

Det var i mange år hverdag på de fleste danske medier, mener tidligere chefredaktør på B.T. og ditto chef på DR Arne Ullum.

I et debatindlæg i nichemediet Media Watch beskriver han en kultur, hvor kommentarer om ansattes udseende eller intime forhold fløj gennem redaktionslokalerne, uden at der blev grebet ind.

Ifølge 57-årige Ullum var det 'ingen hemmelighed', 'at alt for mange chefer havde affærer med medarbejdere - ofte praktikanter eller andre unge, sårbare medarbejdere. Det var jo heller ingen hemmelighed, at der ofte røg eksplicitte kommentarer om medarbejderes udseende eller mere intime forhold igennem redaktionslokalerne,' skriver Ullum.

Systematisk sexisme

Derfor bliver han også harm, når han ser og hører mediechefer i dag udtale, at der ikke findes et problem med sexisme, eller at der skal en undersøgelse til for at afdække, hvorvidt der er et problem.

'Med erfaring fra en stribe af de største medieorganisationer i Danmark fra 1998 til 2016 kræver det for mig ikke nogen store undersøgelser at erkende, at der på alle de større mediearbejdspladser, jeg kender til, foregik systematisk sexisme - ret præcist som de mange beretninger har beskrevet,' skriver Arne Ullum, der i dag er chefredaktør på nichemedierne NB-Medier.

Var alment kendt

Over for Ekstra Bladet uddyber Arne Ullum, at et støttebrev til Sofie Linde med underskrifter fra 1615 kvinder i mediebranchen burde være nok for at få cheferne til at anerkende problematikken.

- Alle, der har været med længere tilbage, ved, at den sexistiske kultur var alment kendt. Det blev ikke holdt meget skjult, at chefer havde forhold til de meget unge medarbejdere. Derfor synes jeg også bare, vi skal sige, 'ja, der foregik systematisk sexisme i medierne. Vi vidste det, men vi gjorde ikke nok for at stoppe det. Det skal vi gøre nu'.

- Du skriver, at du har oplevet chefer have affærer med praktikanter, hørt kommentarer om ansattes udseende og så videre. Hvad gjorde du selv for at komme problemerne til livs dengang?

- Da jeg kom til B.T., fik jeg stoppet chefernes affærer ved at indføre, at det var bortvisningsgrund for alle med chefansvar at have en seksuel relation til medarbejderne. Upassende kommentarer var noget, vi talte om, men det var ikke noget, vi gjorde nok ved, siger Arne Ullum.

- Du har siddet i koncernledelsen i Berlingske Media, været chefredaktør på B.T. og chef på DR. Hvorfor forsøgte du ikke at ændre kulturen dengang?

- Råbte jeg op, mens jeg var i Danmarks Radio og hørte masser af eksempler? Nej. Det var så indgroet en del af kulturen, og jeg var ikke bevidst om, hvad det kunne betyde for medarbejderne, at der var en sexistisk kultur og omgangstone.

Pinagtigt

- Det lyder naivt?

- Ja, måske. Jeg synes også, at vi har svigtet. Det er vi da nødt til at erkende. Især når 1615 kvinder skriver under på et brev om sexisme i branchen. Så det mindste, vi kan gøre, er at sige 'I har ret, vi gjorde ikke, hvad vi skulle'.

- Jeg synes, det er pinagtigt, at vi, der havde ansvaret dengang, ikke vil tage ansvaret nu.

- Har der været sager, hvor kvinder er kommet til dig for at fortælle om sexchikane, hvor du har lukket ned for dem?

- Det håber jeg ikke, men jeg ville ikke kunne udelukke det.

Arne Ullum afviser, at han med debatindlægget forsøger at lave et afladsbrev for sig selv. I stedet opfordrer han sine kolleger - daværende og nuværende - til at stå frem og sige fra på samme måde som ham selv.