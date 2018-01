Chefredaktør om Kim Wall-interview: - Ikke forkert at bringe det

Jens Christian: – Der er også noget andet, som er lidt svært at tale om, fordi det har referencer til en mere generel diskussion om kvinders mulighed for at færdes i samfundet. Jeg bliver enormt vred, når man taler om voldtægt, og det bliver bragt på bane: Kan kvinderne siges at være lidt ude om det selv, når de går udfordrende klædt? Det er ALDRIG kvindens ansvar, om en mand beslutter sig for at forgribe sig på hende. Men når det er sagt, så … Altså når jeg ser billederne af offeret, måden, hun har ladet sig fotografere på, og det blik, hun sender kameraet … jeg er nødt til at være ærlig, for det er vores arbejde at være ærlige, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at her er en pige, der søger fare. Her er en pige, der søger … usædvanlige situationer, en pige, der godt kan lide at sætte sig selv på spil, og en pige, som har meget frihed og frimodighed i sig. For det er jo altså … fuldstændig vanvittigt som kvinde at gå om bord i en ubåd med en mand, man ikke kender.

Det synes du?

Jens Christian: – Det mener jeg, og det vil jeg til enhver tid sige til mine to døtre: I må aldrig nogensinde …

Jørgen: – … gå om bord i en ubåd!

Jens Christian: – Haha, nej, nu ophøjer jeg det til en meget skrappere generel lov: I må aldrig have en aftale med en fremmed mand på et sted, hvor I ikke kan slippe væk, og hvor der ikke er andre. Uden at nogen er med jer.

Men nogle vil give dig på puklen, Jens Christian, for udsagnet om, at Kim Wall ikke burde være gået om bord i ubåden – kvinder bør vel kunne færdes alle vegne?

Jens Christian: – Det mener jeg også! Men én ting er, hvordan jeg mener, verden skal se ud, og det mener jeg ufravigeligt. Noget andet er, hvordan verden ER, og verden er sådan, at der findes psykopater. Og når jeg skal råde mine døtre, vil jeg gerne råde dem til at tage sig i agt for psykopater, samtidig med at de går ud i verden med rank ryg og løftet pande. Man er nødt til at kunne være fri – og samtidig passe på sig selv. Begge dele hører med.

