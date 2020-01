Chefredaktør: Vi har intet at undskylde for

Jyllands-Posten kommer ikke til at undskylde for en satiretegning af det kinesiske flag, som blev bragt i avisen mandag, siger chefredaktør til Ekstra Bladet

Jyllands-Posten kommer ikke til at undskylde for en satiretegning af det kinesiske flag, som blev bragt i avisen mandag.

Det siger Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør, Jacob Nybroe, til Ekstra Bladet tirsdag formiddag:

- Vi kommer ikke til at undskylde, for vi har ikke noget at undskylde for.

Den kinesiske ambassade i Danmark kræver en officiel undskyldning for satiretegningen, som ifølge ambassaden er en 'hån' mod landet og 'sårer det kinesiske folk'.

I satiretegningen, som Niels Bo Bojesen står bag, er Kinas fem gule stjerner skiftet ud med virussen. Men det har aldrig været intentionen at gøre grin med Kina, siger Jacob Nybroe.

- Vi har aldrig haft en intention om at fornedre nogen i anledning af, at flere hundrede er døde af en influenza (det rigtige tal er 106 red.). Det er en tegning og en registrering af, hvad der sker i verden lige nu, siger Jacob Nybroe.

Ville I have ladet være med at bringe tegningen, hvis I havde kendt reaktionen på forhånd?

- Det håber jeg virkelig ikke. Jeg håber ikke, at vi ville lade os udsætte for et pres.

- Det er ikke intentionen at nedgøre nogen i en alvorlig situation, og det synes vi heller ikke er sket.

Så du ser ikke hån og spot mod Kina i den tegning?

- Nej. Vi udkommer i Danmark i en dansk avis. At den kan læses anderledes i Kina, kan jeg ikke gardere mig imod. Og som jeg også har fortalt tegneren, så er det ikke fordi, den er guds gave til satiren. Den mangler et svirp, fordi der ikke er noget at svirpe med i denne sag, lyder det fra chefredaktøren.

En en pressemeddelelse skriver ambassaden, at tegningen er en fornærmelse af Kina.

'Vi udtrykker vores stærke indignation og kræver, at Jyllands-Posten og Niels Bo Bojesen offentligt undskylder til det kinesiske folk', står der i pressemeddelelsen.

Coronavirussen har den seneste uge spredt sig fra den centrale del af Kina til en række andre lande og har tirsdag kostet 106 personer livet, mens over 4000 mennesker er smittet.

Foruden Kina er der konstateret smittede personer i Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Canada, Saudi-Arabien, Singapore, USA, Frankrig, Australien og Tyskland.

