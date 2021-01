Chefredaktør ville ikke stille op til interview

Formand for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, mener at de danske mediechefer har et ansvar for at holde liv i debatten om sexisme på arbejdspladsen.

- Jeg håber og tror, at den her samtale først lige at gået i gang, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg kan godt forstå, hvis man som medie siger, at det, der handler om det konkrete forløb og personers navne, ikke er noget de vil udtale sig om, men vi bliver nødt til at holde gang i den her samtale. Det har mediernes ledere et ansvar for.

Selvom Tine Johansen forstår og er enig i, at man skal tænke fremad, mener hun dog ikke, at man skal undlade at granske fortiden for at gøre op med en usund kultur.

- For at komme fremad, bliver man også nødt til at se tilbage, og se, hvilke situationer medarbejderne har været utrygge i, og hvor man har fejlet som ledelse. Man bliver nødt til at se dét i øjnene, for at skabe den gode arbejdsplads.

Synes du at Christian Jensen bør stille op til et længere interview om forholdene på Politiken?

- Som sagt, kan jeg godt forstå, at der skal være en grad af fortrolighed omkring konkrete sager, men det principielle i, at skabe trygge arbejdspladser, har han et ansvar for at medvirke til.