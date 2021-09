Chefstrateg forventer nye nedlukninger i Danmark

Antallet af personer, der bliver testet positiv for RS-virus er uhørt høj for årstiden. Lægger man dertil en kommende stigning i covid-19-tilfælde og en kommende influenza-sæson, så er det ikke usandsynligt, at flere europæiske lande kommer til at lukke ned igen til vinter - inklusiv Danmark.

Det viser en analyse, Nordea har lavet.

Ekstra Bladet har talt med Nordeas globale chefstrateg, Andreas Steno, der følger og analyserer coronaudviklingen tæt. Han forklarer, at selvom Danmark lige nu ligner et land, der er ved at lægge coronavirussen helt bag sig, så kan der være kedelige nyheder på vej.

- Jeg frygter, at vi bliver ramt af en trefoldig sæson af virus i september, oktober og november. Det er typisk, at det først er her, det slår til i Danmark.

Global chefstrateg i Nordea, Andreas Steno. PR Foto

Ifølge Andreas Steno kan vi forvente, at antallet af smittetilfælde med covid-19 vil stige fra midten af oktober og frem mod nytår.

- Hvis vi kigger på præcis samme tid (tidlig september, red.) sidste år, var der heller ikke nogen, der var syge. Så vi ved ikke, om det er på grund af vaccinen eller noget andet. Vi har ikke stået testen endnu, siger han.

Udvikling vækker bekymring

Allerede nu ser chefstrategen tegn på, at vi vil få flere smittetilfælde med covid-19.

- Grunden til, at jeg bliver en smule bekymret, når jeg kigger rundt i verden, det er, at når man kigger på Israel, der først fik vaccineret flest mennesker, så begynder vi nu at se flere restriktioner, fordi coronasmitten er blomstret op. Til trods for at de har vaccineret næsten lige stå stor en procentdel af befolkningen som os. Man kan altså godt blive smittet, selvom man er vaccineret.

Når man hertil lægger de mange tilfælde af RS-virus og en influenza-sæson, så virker det sandsynligt, at der vil komme restriktioner fra politikernes hænder, mener han.

- Influenza-sæsonen kan blive rigtig stor i år, fordi der ikke rigtig var nogen sidste år, samtidig med at vi ser mange tidlige tilfælde med RS-virussen. Vi hører både fra Århus og Odense Hospital, at de er begyndt at fylde børneafdelingerne op, siger Andreas Steno, der dermed frygter, at manglende hospitalskapacitet vil føre til genindførelse af restriktioner.

- Selv med et godt vaccineprogram, så er det ikke utænkeligt, at der politisk vil blive gjort noget. Jeg siger ikke, det bliver det samme, men jeg tror ikke, vi går igennem vinteren uden restriktioner, lyder det.

Nedlukning af arbejdspladser og skoler

Helt konkret tror Andreas Steno, at man vil se nedlukning af institutioner, hvor der er stor risiko for smittespredning.

- Danmark står et væsentligt bedre sted end mange andre lande i Europa. Så risikoen er noget større i den sydlige del af Europa, end den er her. Men arbejdspladser, institutioner som skoler og andre steder, hvor der kan opstå udbredt smitte, de vil blive lukket.

- Man kan også godt forestille sig, at testprogrammmet kommer til at køre igen, så vi igen skal testes med jævne mellemrum. Selv de vaccinerede. Det er de mest konkrete ting, jeg kan forestille mig lige nu, siger Andreas Steno.

Ifølge chefstrategen er vi i Danmark ikke gået ind i virus-sæsonen endnu, og derfor er det på nuværende tidspunkt umuligt at udelukke flere restriktioner og nedlukninger.

- Influenza peaker i januar og tidlig februar. Der er absolut ingen, der tror på, at vi kommer til at lukke ned igen. Det er ikke fordi, jeg anbefaler restriktioner, men jeg tror, det kommer på den politiske agenda til efteråret igen, fordi vi kommer til at blive ramt af øgede smittetal, selvom vi er vaccineret. Selvom vi står et bedre sted i år, så er sæsonen ikke trådt ind, så vi er slet ikke blevet testet endnu.

Han referer til, at coronsmitten først for alvor brød ud igen sidste år i november og december, hvor danskerne måtte leve med nye nedlukninger og flere restriktioner op til jul og ind i det nye år.