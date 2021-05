Chefstrateg tordner mod Sundhedsstyrelsens vaccine-udmelding

Det er for optimistisk, når Sundhedsstyrelsen siger, at manglen på Johnson & Johnson-vacciner kun vil forsinke de sidste vaccinationer med fire uger, lyder det fra chefstrateg hos Nordea Markets

Vaccinestop af Johnson & Johnson-vacciner i Danmark vil betyde, at danskere i alderen 25 til 39 år skal vente yderligere fire uger på at få det sidste stik.

Sådan lød udmeldingen mandag i en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

Men det estimat er for optimistisk, advarer chefstrateg hos Nordea Markets Andreas Steno.

Ifølge en udregning lavet af netop Nordea Markets vil Johnson & Johnson-vaccinestoppet nærmere betyde en forsinkelse på seks til otte uger.

- Hvorfor afviger jeres udregning relativt meget fra den udmelding, vi mandag fik fra Sundhedsstyrelsen?

- Jeg vil gætte på, at man ønsker at sende et politisk signal om, at det her ikke kommer til at tage voldsomt lang tid ekstra. Vaccineområdet har i flere omgange været politisk præget, og jeg tror, de er for optimistiske, siger Andreas Steno, der herefter forklarer, hvad der adskiller Sundhedsstyrelsens udregning fra den, Nordea Markets har lavet.

- Man hænger sin hat på en meget optimistisk antagelse om, at Curevac kommer til at levere store mængder allerede i juni. Det kommer ikke til at ske, lyder det klare svar.

Grafen viser, at de sidste danskere først vil være vaccinerede i begyndelsen af september - efter beslutningen om ikke at benytte Johnson & Johnson-vaccinen. Foto: Nordea Markets

Den ovenstående graf, der stammer fra Nordea Markets, viser, at den sidste gruppe af danskere først vil være færdigvaccineret i begyndelsen af september. Derfra tager det 14 dage, før vaccinationen er beskyttende. Hvad enten planen bliver forsinket i fire, seks eller otte uger, vil forsinkelsen betyde, at nogle danskere må vente længere på deres coronapas, lød det mandag fra vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

- Det her vil bevirke, at der er nogle, der kommer til at vente længere, sagde Helene Probst.

Mindst seks uger

I den model, der ligger til baggrund for Nordea Markets' analyse, har man fjernet alle kendte leverancer, som Danmark var lovet gennem Johnson & Johnson.

- Hvis man fjerner dem, kommer det minimum til at koste seks uger - måske endda otte uger, siger Andreas Steno.

- Hvad afgør, om det bliver seks eller otte uger?

- Det kommer lidt an på, om Johnson & Johnson kommer op på fuld leverancestyrke i juli eller august. I mine udregninger har jeg regnet med juli, siger chefstrategen.

Dermed er det ikke et spørgsmål om, hvor sent danskerne vil blive færdigvaccinerede uden vaccinen, men et spørgsmål om, hvor hurtigt vi ville have været vaccineret, havde vi gjort brug af vaccinen fra Johnson & Johnson.

Ifølge Andreas Steno kan man se en tydelig konsekvens af myndighedernes beslutning om hverken at bruge AstraZeneca- eller Johnson & Johnson-vaccinerne.

- Dags dato er Danmark faldet ned som det ringeste land i Norden i forhold til vaccinationstempo, og vi kommer til at falde yderligere bagud på grund det nye vaccinestop.

- Det, man skal have i mente, det er, at Johnson & Johnson er en 'et-stik-vaccine', hvor alle de andre vacciner kræver to stik. Alene af den årsag bliver det hele udskudt yderligere, siger han.