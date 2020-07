Chefvirolog om vacciner: Ser lovende ud - men lang vej endnu

Der er fart på udviklingen af coronavacciner verden over, og senest har to studier meldt om positive resultater.

Det amerikanske medicinalselskab Moderna fremlagde sine første resultater lørdag. Og mandag var det så Oxford Universitys samarbejde med selskabet AstraZeneca, der kunne fremvise resultater af de første forsøg på mennesker.

Den britiske vaccine er sikker, lyder det. Den giver indtil videre ikke alvorlige bivirkninger.

Anders Fomsgaard, der er chefvirolog og professor ved Statens Serum Institut, er ganske imponeret over, hvor hurtigt det går, og de første resultater ser lovende ud, fortæller han.

- Man plejer at sige, at omkring ti procent lykkes, men de ser alle sammen lovende ud indtil videre. Det ser godt ud, fordi de kan lave neutraliserende antistoffer, og jeg er også stor tilhænger af dem, som kan lave celleimmunitet, som Moderna og Oxford kan, siger Anders Fomsgaard.

Samtidig maner han dog også til besindighed.

De omtalte projekter er fortsat kun i fase ét. Først i tredje fase viser det sig, om vaccinen overhovedet virker, og hvilke bivirkninger den muligvis giver.

I de næste faser vil det vise sig, om immuniteten beskytter.

- Vi er lidt for tidligt ude. De er i den indledende fase og siger, det hele går godt, men det der står med småt om bivirkninger, skal man også se på.

- Ingen af bivirkningerne har stoppet projekterne. Men ser man på Moderna, har alle de testede personer bivirkninger. Vi må vente på, hvad de viser i fase to, som ser nærmere på bivirkninger. Ingen faldt døde om i fase et, og det er fint, siger Anders Fomsgaard.

Over 120 vaccineprojekter er i gang, fortæller Anders Fomsgaard, som påpeger, at flere kinesiske studier ser lovende ud, selv om de bliver omtalt i mindre grad end vestlige.

Men selv om mange jagter den rigtige vaccine, er det for tidligt at vurdere, hvornår de første vacciner ligger klar. Det er heller ikke sikkert, at de første er de bedste.

- Lad os sige, det virker, og du skal producere en million doser. Det tager et halvt år at producere, om hvem får det så? Jeg tror ikke, det er danskerne, som får det først, hvis det produceres i USA eller England.

- I USA løber epidemien afsted, og der er over 300 millioner mennesker. Det er mange vacciner, og det kommer til at tage lang tid, siger han.

Resultaterne af samarbejdet mellem Oxford Universitet og AstraZeneca er offentliggjort mandag i det medicinske tidsskrift The Lancet.

I de første forsøg på mennesker har den øget immunforsvarets niveauer af både antistoffer og T-celler, som angriber virusset, oplyser forskerne.