Chili-krise giver priseksplosion: 850 kroner for chilisauce

Chilielskende amerikanere skal kigge langt efter den prikkende følelse på tungen, som man får af den verdenskendte chilisauce Sriracha.

En tørke i Mexico betyder, at der er mangel på chilipebre - især røde jalapeños, der bruges til Sriracha.

Det har fået Huy Fong Foods, den californiske producent, til at nedtrappe produktionen, hvilket giver enorme prisstigninger i USA.

Det skriver CNN og The Guardian.

Tre års tørke

Den berømte chilisauce er så svær at få på de breddegrader, at man skal søge mod sider som eBay og Amazon.

Og det bliver ikke billigt.

På eBay ligger prisen på Sriracha på mellem 40 og 70 dollar for en flaske, hvilket svarer til 270 og 480 kroner.

På Amazon koster en pakke med to flasker hele 124 dollar (850 kroner).

Til sammenligning koster en flaske Sriracha i USA normalt fem dollar (34 kroner), skriver CNN.

Annonce:

Huy Fong Foods forklarer, at de har oplevet en mangel på røde jalapeños i tre år nu, men at de arbejder på højtryk på at forhindre lignende tilstande fremover.

Svær at dyrke

Stephanie Walker, der er planteforsker ved New Mexico State University, forklarer til The Guardian, at det er en udfordrende afgrøde at dyrke.

Den særlige pleje, som chilierne kræver, gør dem ekstra sårbare over for ekstreme vejrforhold såsom den vedvarende tørke i det nordlige Mexico, der er opstået på baggrund af en udtømt vandforsyning i Colorado-floden.

- Normalt dyrkes peberen ved vanding, men forsyningen af vand har været faldende, og hvis man ikke har en vis minimumsmængde af vand til sine afgrøder, vil den ikke vokse, medmindre der kommer regn, siger hun.