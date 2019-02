Chimpanser chokerer gæster: - Jeg var rædselsslagen

En flok uvorne chimpanser så muligheden for at stikke af fra deres indhegning - og greb den.

Flugten skete lørdag fra Belfast Zoo i Nordirland, hvor flere gæster i den zoologiske have kom lidt tættere på aberne, end de havde regnet med.

Det skriver BBC.

Danielle Monaghan var i den zoologiske have med sine børn og sin kæreste.

De troede ikke deres egne øjne, da de så, at en af chimpanserne begyndte at kravle ud af indtegningen. Til sidst kom chimpanserne så tæt på, at de endte med at være under en halv meter fra Danielle Monaghan og hendes børn.

- Jeg var rædselsslagen, fordi jeg havde børn med, og jeg prøvede at vise, at jeg ikke var bange, men inden i tænke jeg 'hvad sker der, hvis den angriber os eller prøver at tage børnene', siger hun til BBC.

Aberne gik ikke til angreb, men Danielle Monaghan var ikke den eneste, der var bange.

- Vi var en smule chokerede over at blive antastet af sådan en stor chimpanse. Børnene var chokerede, siger Chantal Baxter, der også besøgte den zoologiske have.

- Jeg går ud fra, at det kan virke sjovt, men det var ret farligt, siger Chantal Baxter.

Fandt selv hjem

Chimpanserne satte dog ikke kursen mod frihed, da de kom ud af deres indhegning.

- De er intelligente primater, og de ved, at det ikke er meningen, at de skal være ude af deres indhegning, så de kom selv tilbage, fortæller dyrepasser Alyn Cairns til BBC.

Se chimpanserne stikke af i videoen øverst i artiklen.

